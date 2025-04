Papa Francesco, “Gli hanno fatto una foto…”: adesso sta facendo il giro del mondo ma è spaventosa | Le ultime ore di dolore

Il mondo della Cristianità è in lutto per via della morte di Papa Francesco. E’ stata scattata una foto che sta lasciando tutti a bocca aperta. Ecco dove è possibile vederla.

Il mondo intero è stato colto alla sprovvista il giorno dopo la celebrazione di Pasqua con l’annuncio inaspettato della morte di Papa Francesco. Una notizia che ha fatto sprofondare nello sconforto sia coloro che hanno una fede cristiana che non. Del resto è sempre stato etichettato come il “Papa di tutti”.

La morte è avvenuta alle 7:35 di lunedì 21 aprile. Fu ricoverato lo scorso 14 febbraio presso il Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale e da allora non ci sono stati i miglioramenti. Già da tempo si mostrava in pubblico in condizioni cagionevoli, ma non si è mai tirato indietro per via dei suoi doveri.

È stato sul trono papale per circa 12 anni e 39 giorni e in questo periodo ha rappresentato una speranza per molti. Sicuramente resterà nei cuori della gente per la sua bontà d’animo e per aver stravolto gli usi e le abitudini di coloro che fanno parte della Città del Vaticano.

Si dice che gli abbiano fatto una foto mentre era sul punto di morte. Ma le cose stanno davvero così? Se fosse vero la massa sarebbe senza dubbio indignata. Andiamo subito a scoprire come stanno le cose.

La foto di Papa Francesco dopo la morte

Secondo fonti certe pare che conclave sia già iniziato. “Abbiamo 135 cardinali elettori, di cui ben 24 dell’Asia”, ecco cosa è stato riportato su milanofinanza.it. Tra i possibili successori ci sono Pietro Parolin (Segretario di Stato Vaticano dal 2013, 70 anni) e Matteo Maria Zuppi (Arcivescovo di Bologna, 69 anni).

A prescindere da come andranno le cose, nel frattempo l’attenzione si sta focalizzando su quando si svolgeranno i funerali e sulle prime foto diffuse del Papa dopo la morte. Stanno facendo il giro di tutto il mondo, in quanto stanno riunendo tutti i cristiani in questo momento di lutto.

Una scena che ha commosso tutti

Le foto mostrano Papa Francesco in una bara con il mitra papale, vale a dire il copricapo che viene dato alle massime autorità della Chiesa e ha anche un rosario tra le mani. Il Papa indossa la classica veste liturgica rossa, senza essere circondato dal lusso. Del resto è stata questa la sua richiesta.

Ancora una volta ha tenuto fede alla parola tanto professata nel corso del suo operato. Sul sito today.it è stata proposta una foto della salma di Papa Francesco con accanto il cardinale Pietro Parolin in atto di preghiera. Una scena toccante che ha coinvolto tutti, chiaro segno che è riuscito a entrare nei nostri cuori.