Mutui, crollano i tassi: da maggio la rata scende di 300€ al mese: ti devono mandare il modulo da firmare per attivare lo sconto

Ci sono delle verità sul mutuo che non tutti conoscono. Per avere uno sconto basta rivolgersi alle persone competenti, ma a una condizione.

Il mutuo non è altro che un contratto stipulato tra mutuante (colui che consegna) e mutuataria (colui che riceve). Quest’ultimo deve versare una somma di denaro fino al giorno della scadenza e solo così l’immobile in questione diventerà suo a tutti gli effetti. Quello più noto è il mutuo bancario richiesto appunto per la compravendita di beni immobili oppure di edifici.

Forse qualcuno non sa che già ai tempi dell’antica Roma esisteva il mutuum, ovvero un’obbligazione derivante da una consegna di una cosa nelle mani di un’altra persona. L’articolo 1813 lo definisce un contratto reale e si conclude con la consegna di tutto il denaro stabilito all’atto della firma.

Approssimativamente la rata deve essere il 30% del reddito. Il passaggio successivo consiste nel moltiplicare la rata per 12 e dividere poi il risultato per il reddito netto e poi moltiplicare per 100. La cifra ottenuta dirà quanto è probabile ottenerne l’approvazione.

Fatto sta che oggigiorno tanti non si azzardano nel chiedere un mutuo perché non ci sono delle garanzie economiche tali da poterlo fare. Alcuni, per esempio, fanno richiesta grazie ai tagli dei tassi e di solito le banche accontentano. Tuttavia sul sito proiezionidiborsa.it è consigliato non abbassare la guardia.

Crollo dei tassi del mutuo. Verità o utopia?

I mutui variabili risultano essere più convenienti rispetto a quelli a tasso fisso? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo. Prima di tutto bisogna fare una differenza per avere un quadro chiaro della situazione. Nel primo caso il tasso può variare durante la vita del contratto. Quello fisso è l’esatto opposto ed è la scelta più sicura (soprattutto per i mutui oltre i 5 anni).

Il problema è quando si entra in una banca senza avere le giuste informazioni. Su mutuionline.it è emerso che molti nei primi mesi del 2025 hanno fatto richiesta del mutuo a tasso fisso. Questo dimostra che si desidera più avere un finanziamento senza rischi. Eppure basta semplicemente leggere i documenti con attenzione prima di firmare perché la soluzione più vantaggiosa per te potrebbe saltare fuori.

Prima di firmare valuta bene per il tuo interesse

La banca non è altro che una delle tante tipologie di attività commerciali, quindi tende a vendere dei prodotti. Ovviamente non venderebbe mai un qualcosa che possa avvantaggiare il cliente piuttosto che le proprietà tasche. Per questo motivo chi ci lavora sa bene come andranno le cose in termini economici.

La banca può stabilire un limite minimo alla discesa dei tassi con la cosiddetta “clausola floor”. In questo modo la persona può tutelarsi. Questo dimostra che bisogna affidarsi a persone competenti del settore e soprattutto documentarsi autonomamente per evitare un ipotetico raggiro.