Amazon BLOCCATO, sospese tutte le spedizioni: ordini congelati e soldi a rischio | In Italia non funziona più

Brutte notizie per chi acquista quotidianamente su Amazon. È tutto fuori uso e dietro c’è un motivo specifico. Ecco come stanno realmente le cose.

Chi non ha mai acquistato almeno una volta su Amazon? Probabilmente nessuno è escluso da questo discorso. Si tratta di un’azienda multinazionale di commercio elettronico statunitense e ha sede a Seattle. Il tutto è partito nel 1999 da un’idea di Jeff Bezos, il quale non avrebbe mai pensato che avrebbe raggiunto un grande successo.

Non tutti sanno che il nome deriva dal fiume in Sudamerica, anche se prima si chiamava Cadabra (l’avvocato di Bezos gli consigliò di cambiarlo perché risultava poco convincente). Da allora tante sono state le persone che hanno iniziato a navigare sul web per andare alla ricerca di un determinato articolo.

Basta un semplice clic e il gioco è fatto. Su Amazon trovi di tutto, anche l’impensabile, e in poco tempo arriva a casa tua. E’ ottimo per coloro che non hanno tempo di recarsi fisicamente nei negozi per fare acquisti.

Tuttavia tutto questo potrebbe diventare un lontano ricordo per quanto sta accadendo nelle ultime ore. C’è stato un blocco del sistema e ciò ha allarmato tante persone. Ecco tutti i dettagli.

Addio Amazon, addio spedizioni in tutta Italia

Sul sito today.it è stata riportata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta! In poche parole chi tende a fare acquisti su Amazon dovrà accettare una triste realtà. Le cose stanno prendendo una brutta piega e ad annunciarlo sono proprio i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL Trasporti.

Gli altri vertici di Amazon sono intervenuti in seguito alla programmazione di uno sciopero: “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori…L’attenzione di Amazon in materia di sicurezza rappresenta una costante”. Questo può far comprendere perché l’azienda ha deciso di bloccare le attività il 18 aprile. Ma quando si tornerà alla normalità? Andiamo subito a scoprirlo.

Una realtà inimmaginabile! I sindacati scendono in campo

“È interrotto il confronto e confermato lo sciopero dell’intera giornata di venerdì 18 aprile di tutti i driver della filiera ultimo miglio di Amazon”, ecco cosa hanno riferito i sindacati menzionati prima. L’ultimo miglio di Amazon sarebbe la parte finale dell’ordine, in cui i corrieri consegnano gli articoli direttamente al cliente. Alla base c’è un valido motivo, ovvero il “mancato rinnovo del contratto nazionale di secondo livello”. Per questo motivo si sta cercando di andare incontro al personale coinvolto nella faccenda.

Sono state richieste “un incremento sostanziale del valore della trasferta, con un importante risultato relativamente al salario, con incrementi anno per anno; una riduzione dell’orario di lavoro; un intervento fondamentale in tema di sicurezza; l’interruzione o chiusura dei servizi in caso di allerta meteo rossa”. In realtà non hanno chiuso il sistema di Amazon, ma dopo lo sciopero sicuramente ne sapremo di più.