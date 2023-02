Auto elettrica, dove ti ricarico? La mappa delle stazioni di rifornimento

La rete nel nostro Paese conta oltre 36mila posti di rifornimento per auto elettriche. Solo nel 2022 ne sono stati installati quasi 11mila, segnando una crescita del 41% in un anno.

Ma vediamo nel dettaglio grazie a Il Sole 24 Ore, che ha mappato il territorio, regione per regione, colonnina dopo colonnina.

Stazioni di rifornimento auto elettrica, il report de Il Sole 24 Ore

Secondo i dati di Motus-E presenti nel documento “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”, i punti di ricarica presenti in Italia sono 36.772. Nel 2022 ne sono stati installati 10.748 nuovi. Quindi l’anno scorso c’è stato un aumento del 41%, dopo il +36% del 2021. Un grande balzo se si considera che solo nel dicembre 2020 i punti di ricarica erano 16.704

In Italia stanno aumentando le infrastrutture ad alta potenza sul totale. In aggiunta al raddoppio della quota dei punti in corrente continua DC (Corrente Continua), passati dal 6% del 2021 al 12% del 2022, è triplicata quella dei punti ultraveloci con potenza oltre i 150 kW, passata dall’1% del 2021 al 3,1% del 2022 grazie alle 1.136 prese HPC.

Stazioni di ricarica sulle autostrade

Per i punti di ricarica in corrente alternata, la maggior parte (73,3%) è rappresentata dai punti Quick con potenza superiore ai 7 kW e sotto i 22 kW. Ci sono 4.183 punti (11,5% del totale) con potenza pari o inferiore a 3.7 kW e quasi inutili per ricaricare un’auto elettrica in tempi veloci.

Sulla ricarica in autostrada, al 31 dicembre 2022 si contavano 496 prese (di cui l’85% in DC con potenza oltre i 43 kW) rispetto ai 118 di fine 2021. Sono 477 le stazioni di carburante tradizionale attive sulla rete autostradale contro le 32 dedicate alle auto elettriche.

La distribuzione sul territorio nazionale

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio nazionale dal report emerge che il 58% circa delle colonnine è situato nel Nord Italia, il 22% al Centro e il 20% nel Sud e nelle Isole.

Con 5.971 punti di ricarica, e il 16% del totale nazionale, la Lombardia è la regione dove può essere più comodo possedere un’auto elettrica.

Seguono Piemonte e Veneto (11% ciascuna), Lazio ed Emilia-Romagna (10% a testa) e infine la Toscana (8%). Queste Regioni coprono complessivamente il 66% del totale dei punti di ricarica a uso pubblico in Italia.

Il Sud è indietro ma i numeri rispetto al 2020 sono in crescita. In Sicilia si è passati da 620 a 1.618 punti, in Sardegna da 530 a 1.275 e in Campania da 430 a 1.184.

Ricordiamo che anche la potenza erogata (in kW), capace di far variare la quantità di tempo che si impiega per ricaricare la vettura, è una variabile importante.

