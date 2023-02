Meteo Roma e Italia mercoledì 1° marzo, le previsioni della giornata

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per la giornata di mercoledì 1°marzo segnano intense precipitazioni al centro sud e nelle regioni settentrionali. Ancora piogge diffuse con possibili temporali anche di moderata intensità al sud con l’arrivo di nevicate anche a bassa quota.

Meteo Roma e Italia, mercoledì 1° marzo: la Capitale

La giornata di mercoledì sarà all’insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge sulla Capitale. Tempo diffusamente piovoso per tutta la giornata con una particolare intensità nelle prime ore del pomeriggio quando si scatenerà qualche temporale.

Le temperature generali si registrano con minime intorno a 8° C mentre le massime non superano i 13 gradi.

Il tempo in Italia, ancora maltempo al centro

Il maltempo che si abbatte ancora nella regioni del centro Italia condiziona il tempo anche al nord portando pioggia soprattutto nella regione dell’Emilia Romagna. Il primo sole si intravede soltanto nelle Alpi orientali.

Le temperature saranno tra i 5-6°C di Bologna, Torino e Aosta e i 13°C di Bolzano.

Al centro e nelle isole piogge diffuse anche di forte intensità e nevicate in Toscana a bassa quota, oltre i 1000 metri nelle altre regioni. Mari mossi e temperature comprese tra 6 gradi e 13.

Ancora piogge al sud nella mattinata di mercoledì soprattutto in Campania, Puglia e Basilicata, possibili rovesci in Calabria e con scarsa intensità in Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione migliorerà.

