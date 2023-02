Meteo Roma e Italia martedì 28 febbraio, le previsioni per la giornata

Le previsioni meteo a Roma e in tutta Italia per la giornata di martedì 28 febbraio segnano l’avanzare sulla nostra penisola di maltempo e precipitazioni, anche a carattere nevoso che però allentano la morsa in alcune regioni facendo tornare un debole sole. Vediamo dove

Meteo Roma e Italia, martedì 28 febbraio: la Capitale

La giornata di martedì sarà all’insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge sulla Capitale. Tempo diffusamente piovoso per tutta la giornata con una particolare intensità nelle prime ore della sera quando si scatenerà qualche temporale.

Le temperature generali si registrano con minime intorno ai 7° C mentre le massime non superano i 16 gradi.

Il tempo in Italia, le prime schiarite nelle regioni

Ancora interessate dalla nuvolosità le Regioni del Nord, soprattutto Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria con residue nevicate sui rilievi. Il Triveneto segna l’avanzare di ampie schiarite con temperature in aumento e massime tra i 7 e i 9 gradi.

Al sud e nelle isole tempo ancora interessato da molteplici rovesci sparsi concentrati soprattutto nella serata e nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo. Le schiarite saranno perlopiù concentrate sulla Sicilia mentre per il resto della nostra Italia dovremo ancora attendere per liberarci dalle ondate di maltempo. Temperature stazionarie tra i 12 e il 16° C.

