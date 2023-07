Annega a Ostia, davanti alla spiaggia libera, Santori: “Senza bagnini, tragedia annunciata”

“A Ostia si è consumata una tragedia annunciata, il frutto dell’inadempienza e della paralisi dell’amministrazione capitolina, incapace perfino di organizzare un dovuto servizio di salvamento in mare che avrebbe potuto forse evitare che un uomo colto da malore perdesse la vita in pochi centimetri d’acqua. Quanto accade è inverosimile, sull’arenile comunale di Ostia Ponente non c’è un bagnino e mancano le attrezzature di soccorso”.

Lo dichiara in una nota il consigliere capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, esprimendo il suo cordoglio per quanto accaduto oggi a Ostia. “Le spiagge pubbliche sono in totale abbandono, i ritardi sono gravissimi, il Pd alla guida di Roma evita ogni confronto e discussione in Aula e non riesce neppure a gestire una realtà così importante come il litorale della città nel pieno della stagione estiva. Se questa è la situazione, non c’è più tempo da perdere: è ora che qualcuno abbia la decenza di dimettersi per porre fine una volta per tutte ai continui e fatali errori che hanno portato la Capitale alla rovina ed espongono quotidianamente cittadini e turisti a rischi e pericoli”, conclude Santori.

© Riproduzione riservata