Anna Moroni, le sì che sa come si fanno gli gnocchi: la ricetta da replicare in pochissime mosse

La cuoca Anna Moroni dispensa ai followers la ricetta definitiva per gnocchi a regola d’arte: in pochi step una delizia a 5 stelle.

Alzi la mano chi non apprezza un bel piatto di gnocchi fumanti, conditi con il classico ragù o con salse più estrose, come pesto e crema ai funghi… Senza dimenticare la gustosa variante alla sorrentina!

Gli gnocchi sono un piatto della tradizione povera, e le loro origini risalgono al XVI secolo, epoca in cui vennero importate le prime patate dalle Americhe. In precedenza, esisteva in Italia una ricetta simile, che prevedeva un impasto a base di farina, acqua, sale e uovo ma, grazie all’avvento dei preziosi tuberi, gli gnocchi si sono saldamente insediati nella tradizione culinaria del Belpaese.

Ogni Regione, in effetti, possiede le proprie varianti, ed è possibile consumarli in numerose versioni, ispirate ai prodotti tipici del relativo territorio.

La celebre cuoca Anna Moroni, però, ha recentemente condiviso con i fan la sua preferenza in materia: per lei, gli gnocchi perfetti hanno un’anima semplice e gustosa, e permettono di gustare appieno l’ingrediente principale, ovvero la patata!

Gnocchi da acquolina in bocca: la ricetta di Anna Moroni

Anna Moroni ha recentemente caricato la sua ricetta prediletta su Instagram, ed annunciato: “Stasera vi spiego come si fanno gli gnocchi di patate, conditi poi con burro e salvia…“. Ha quindi elencato gli ingredienti necessari: 1 chilo di patate a pasta gialla, 2 uova, 300 grammi di farina di tipo 0, 5 cucchiai di parmigiano, noce moscata, 80 grammi di burro e alcune foglie di salvia. Anna Moroni ha quindi riferito ai followers: “Iniziate portando ad ebollizione un pentola d’acqua e salatela. Aggiungete le patate a freddo, e cuocetele finché i rebbi di una forchetta potranno penetrare facilmente al loro interno. Una volta cotte, schiacciate le patate ancora calde, e passatele attraverso uno schiacciapatate“.

E ancora: “Una volta fredde, disponete le patate su una superficie, creando una piccola fontanella. Aggiungete farina, formaggio, uovo e noce moscata nella cavità, e mescolate gli ingredienti fino a ottenere un impasto uniforme e consistente. Prelevate una porzione di pasta e iniziate a formare dei salsicciotti lunghi sul piano di lavoro. Successivamente, tagliateli in piccoli tocchetti. Utilizzate un rigagnocchi o una forchetta con il lato bombato per dare forma agli gnocchi, facendo leggere pressioni durante il processo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Moroni Real (@annamoronireal)

Gnocchi alla Anna Moroni: il tocco della cuoca

Anna Moroni poi illustra il semplice procedimento per la cottura: basterà infatti tuffare gli gnocchi in una pentola di acqua bollente e attendere fino a quando riemergeranno dal fondo, quindi scolarli.

La cuoca ha infine suggerito: “Saltateli in padella con il burro e la salvia aromatizzati, assicurandovi che siano ben rivestiti della deliziosa salsa, e spolverate con il parmigiano grattugiato. Deliziosi e tradizionali… Parola di Annina!“.