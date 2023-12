Tagliatelle ai funghi porcini: il trucco di Benedetta Rossi per farla cremosa e per nulla secca | Ti basta pochissimo

Tra le tante ricette Benedetta Rossi ha proposto quella delle tagliatelle ai funghi porcini svelando un segreto tale da far leccare i baffi

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate e seguite degli ultimi anni. La sua popolarità è aumentata a dismisura quando un giorno un video pubblicato su YouTube ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni. Da allora a cavalcato l’onda del successo.

Le sue conoscenze culinarie sono state ampliate nel corso del tempo, dato che ha sempre mostrato una grande passione ai fornelli. Infatti durante gli studi universitari ha collaborato con la famiglia nell’agriturismo aperto nella sua regione di origine, nelle Marche a Porto San Giorgio.

Tra i tanti piatti nel suo programma televisivo ha spiegato come preparare un primo piatto semplice, ma allo stesso tempo gustoso. Le tagliatelle ai funghi porcini è ideale sia per la cena che per il pranzo, soprattutto la domenica quando l’intera famiglia si siede a tavola.

Bastano 6 ingredienti e in tutto occorrono 17 minuti, precisamente 5 minuti di preparazione e 12 minuti di cottura. Anche chi non si diletta quotidianamente ai fornelli può tranquillamente optare per questo piatto. Andiamo a leggere la ricetta senza tralasciare alcun minimo dettaglio.

Nel 2016 ha pubblicato il suo primo libro di ricette con il titolo Fatto in casa da Benedetta per Mondadori Electa. Dopo due anni ha iniziato a condurre Fatto in casa per voi in onda sia su Food Network che in Real time.

Nel corso di questi anni ha scritto sei libri, in quanto l’ultimo risale al 2021 con il titolo La nostra cucina. Sicuramente ai fan non sarà sfuggita la ricetta del primo piatto gustoso e di facile preparazione.

Ingredienti e procedimento del primo piatto

Per quattro persone occorrono 350 g di tagliatelle all’uovo, 400 g di funghi porcini (freschi o surgelati, la scelta è irrilevante), uno spicchio d’aglio, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, prezzemolo e sale fino.

Le tagliatelle possono essere fatte in casa oppure acquistate al supermercato. Per quanto riguarda i funghi devono essere lavati sott’acqua per eliminare i residui di terra con uno spazzola se sono freschi. Si devono affettare e nel frattempo scaldare l’olio in una padella facendo soffriggere lo spicchio d’aglio. I funghi devono essere cotti per 5 minuti e a occhio mettere il sale. Una volta scolata la pasta la si trasferisce nella padella e attendere 1 minuto per far si che si insaporiscano. Per decorare il piatto si aggiunge una manciata di prezzemolo tritato. Roba da leccare i baffi!