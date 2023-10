Amici, coming out improvviso del ballerino: neanche Maria sospettava nulla | Non si è più trattenuto

Amici, il ballerino ha fatto ora come ora coming out. Maria non sospettava niente.

Il padre di tutti i talent è da anni una vera punta di diamante delle Reti Mediaset. Non per nulla, nel corso di ogni edizione, che è sempre super seguita, ci fa conoscere tantissimi talenti sia per quanto concerne il canto sia la danza. E ora è proprio un bellissimo e bravissimo ballerino, lanciato dal programma, ad aver decido di fare coming out.

Nonostante sia da svariati anni sulla cresta dell'onda ha deciso che sia giunto solo ora il momento giusto per farlo, aprendo il suo cuore ai suoi numerosi fan. Fan che non se l'aspettavano. Come a quanto pare non se l'aspettava nemmeno la sua pigmaliona. E stiamo parlando della divina Maria De Filippi che è una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età.

Tra l’altro il ballerino in primis ha partecipato come allievo nella prestigiosa scuola e poco dopo è entrato a far parte della schiera dei professionisti in nome del suo ragguardevole talento. Tuttavia già in passato si era per la verità mormorato di un suo flirt con un’altra star di Amici quale il sardo Marco Carta.

Amici, il ballerino fa coming out

Anche il cantante, che non solo ha vinto Amici ma anche il Festival di Sanremo, ha fatto coming out e per farlo non aveva usato i Social, dove in ogni caso è molto attivo, la TV. Difatti aveva optato per farlo il salotto di Barbara D’Urso. Da lei è andato sovente ospite, parlando della sua vita e della sua carriera a 360°.

Invece il famoso ballerino ha scelto Instagram, in particolare il suo seguitissimo Profilo Ufficiale, per presentare ai suoi tanti followers quel bel ragazzo che da ben 6 anni gli sta accanto e che gli ha rubato il cuore. Anche lui è un artista ma non balla. Difatti esercita la professione di fotografo e si chiama Chris Philippo.

Francesco Mariottini e la dolce dedica al fidanzato

La sua dolce metà è invece Francesco Mariottini che con il suo viso d’angelo ci ha conquistato tutti quanti. Il professionista ha voluto donare al fidanzato una dolcissima dedica per ringraziarlo della sua presenza all’interno della sua vita. E per farlo ha condiviso molti scatti insieme, tra cui uno, dolcissimo, che li vede intenti a scambiarsi un tenero bacio.

E per spendere tante belle parole per lui, ove lo ha anche definito eccellente nel suo lavoro e in grado di catturare le anime con il suo obiettivo, ha deciso di aspettare il suo compleanno. Dunque per Chris di certo sarà stato un evento ancora più dolce e indimenticabile. E i suoi fan non possono che essere felici nel vedere il loro beniamino tanto felice e innamorato.

