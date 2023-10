Tina Cipollari, beccata in accappatoio e in dolce compagnia con il giovanissimo (anzi un “ragazzino”): coccole e jacuzzi

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, si è mostrata sui social in accappatoio in compagnia di una persona. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Tina Cipollari ha ottenuto la popolarità grazie al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. All’inizio si era proposta come tronista, ma non è riuscita a trovare nessuno. Tuttavia la sua forte personalità ha spinto la redazione a proporle il ruolo di opinionista.

Da allora sono passati anni ed è sempre seduta accanto ai tronisti con Gianni Sperti. I due commentano le dinamiche dei partecipanti sia del Trono Over che del Trono Classico e non lasciano scampo a nessuno. È ben risaputo, per esempio, che non tollera Aurora Tropea, con la quale non mancano mai le discussioni.

Con Gemma Galgani sembra che le cose siano migliorate. In passato l'opinionista è stata fortemente criticata per l'atteggiamento assunto nei confronti della dama torinese, in quanto qualche volta ha oltrepassato il limite. Molti ricorderanno dei gavettoni fatti nel momento delle sfilate.

A prescindere da tutto Tina Cipollari sa come far parlare di lei. Non ha fatto eccezione nemmeno stavolta, dato che si è mostrata sui social in compagnia di un uomo. Ha immortalato un momento che non è passato inosservato. Per caso c’è del tenero con il misterioso bellissimo? Andiamo subito a scoprirlo.

Tina Cipollari e l’uomo misterioso. Nuovo amore in vista?

Tina Cipollari ha conosciuto nel 2002 il parrucchiere Kiko Nalli nello studio del programma. In realtà lui si era proposto come corteggiatore di una tronista, ma la scintilla dell’amore è scoccata con Tina. Solo dopo un po’ di tempo sono usciti allo scoperto rendendo ufficiale la love story.

Si sono sposati il 12 maggio 2005 e sono diventati genitori di tre figli. Purtroppo dal 2018 si sono separati. Dopo di lui nella sua vita è arrivato un imprenditore Vincenzo Ferrara, però anche in questo caso non c’è stato un lieto fine. Adesso è stata vista dai follower con un altro uomo. Lui è presente nella quotidianità dell’opinionista.

“Mezzo secolo e sembri un ragazzino”

Lui è Massimiliano Costabile, ovvero colui che si occupa del look di Tina. È anche un amico, con il quale condividere volentieri la quotidianità al di fuori dei saloni di bellezza. In questi giorni ha compiuto gli anni e Tina ha voluto dedicargli una storia su Instagram.

“Buon compleanno a te che curi il mio look da secoli, auguri all’amico che sei diventato…mezzo secolo e sembri un ragazzino. Auguri”, ecco cosa è stato riportato nella didascalia della storia in cui i due sono in accappatoio. Probabilmente è una foto scattata all’interno di una Spa dove si sono recati con l’intento di rilassarsi.

