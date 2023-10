Ignazio Boschetto de Il Volo, la fama non può spazzare via il dramma: malattia rara lo costringe a vivere così

Il cantante de Il Volo, Ignazio boschetto, ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata sul suo stato di salute. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nato il 4 ottobre 1994 a Bologna, Ignazio boschetto fa parte della band musicale il volo con Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Si sono incontrati nel 2009 quando hanno partecipato a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Con il tempo i tre si sono affermati negli Stati Uniti, nel Sud America per poi trionfare in Italia al Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore.

Da allora hanno scalato la vetta del successo. Sono sempre in giro con il loro tour e, come sempre, possono contare sulla folta schiera di fan. Sono anche invitati spesso in vari programmi televisivi ed è proprio in queste occasioni che mostrano la loro personalità a 360 gradi. Infatti sono amichevoli, ironici e umili, caratteristiche che non hanno perso nonostante la fama mondiale.

Per quanto riguarda la vita privata adesso Ignazio è felice accanto alla ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. Anche se ha dichiarato di essere soddisfatto sia in ambito privato che professionale, non ha avuto bei momenti. Uno di questi continua a persistere nella sua vita.

Ignazio Boschetto a ruota libera sulla sua vita

In passato non ha avuto vita facile anche per via di uno spiacevole episodio che ha avuto come protagonista la madre. Ha dovuto fare i conti con un tumore al viso che l’ha costretta a stare in ospedale, lontano dai familiari.

Il ragazzo ne ha parlato a Domenica In in passato con Mara Venier: “Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età. Avevamo solo un desiderio, quello che la nostra mamma tornasse a casa“. Per fortuna si tratta di un lontano ricordo. Come se non bastasse Ignazio Boschetto tuttora deve tener conto della sua condizione di salute. È un qualcosa di preoccupante? Andiamo a chiarire la faccenda.

Una malattia che può influenzare la quotidianità?

In poche parole Ignazio Boschetto è nato con una rara condizione congenita a causa della mancata formazione di un organo. È nato con l’agenesia che consiste appunto in questa mancata formazione nel periodo dei nove mesi della gravidanza.

In questo caso si tratterebbe di un rene. I fan, quando hanno saputo ciò, sono rimasti a bocca aperta e non hanno potuto fare a meno di fare le domande. Subito hanno avuto una risposta: questa situazione non è un problema perché il cantante ha uno stile di vita attivo. Infatti ha l’agenda strapiena di impegni e riesce a rispettarli tutti.

