‘Ma cos’ha sul pelo?’: quello che ritrovano sul cane di Alba Parietti sconvolge tutti | Roba dell’altro mondo

Alcuni follower di Alba Parietti le hanno fatto notare un dettaglio di uno scatto pubblicato di recente sui social. Nella faccenda c’è anche il suo amato cagnolino

Alba Parietti è sicuramente una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano, in quanto vanta di una carriera degna di tutto rispetto.

Nata a Torino il 2 luglio 1961, ha avuto una breve esperienza come cantante per poi focalizzarsi su tutt’altro. Il suo esordio televisivo risale al 1980 in una rete locale torinese. A seguire nel suo curriculum ha aggiunto tante esperienze professionali. Possiamo menzionare la commedia cinematografica di successo Abbronzatissimi di Bruno Gaburro dove ha ottenuto il ruolo di protagonista.

Con il tempo si è affermata anche come conduttrice, così nel 2001 ha condotto su Rai 1 Napoli prima e dopo, un evento dedicato appunto alla musica napoletana. Successivamente ha fatto anche parte del cast di Domenica In come ospite fissa.

Essendo un personaggio pubblico, si mostra a 360 gradi sui social. I follower non si perdono neanche un aggiornamento. Non ha fatto eccezione nemmeno nelle ultime ore, con la differenza che stavolta più di una persona ha visto un dettaglio insolito. La spiegazione è arrivata proprio da lei.

Molti hanno notato un dettaglio. Alba Parietti è intervenuta

“In molti lo avete visto e me lo avete scritto…Venghi era un cane con un enorme problema congenito, motivo per il quale era stato abbandonato, legato a un albero perché avendo una problematica grave all’anca, il cacciatore avrà pensato che non serviva. È stato amore a prima vista, gli ho salvato la vita due o tre volte perché è un buffone e fa casini”. Si può leggere questo nelle prime righe della didascalia del post.

Proseguendo nella lettura, Alba Parietti ha scritto che Venghi stava annegando in una piscina, quindi non ha esitato a tuffarsi per salvarlo. Qualche utente social ha dichiarato di aver visto nello scatto un qualcosa di eccezionale. La showgirl ha ammesso che non è stato il primo a notare questo particolare. Ma di cosa si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Un caso insolito…sul pelo del cagnolino

Osservando la foto si può notare che sul pelo è come se scomparisse il volto di Alba Parietti. Nel post si è ironizzato su questo fatto: “Vorrei almeno che tutti questi miracoli gli siano trasferiti sul pelo? Appaio sul pelo del Venghi alle 3 del pomeriggio di ogni domenica, giorno del suo salvataggio”.

Un caso del tutto insolito, ma a prescindere da ciò la Parietti ha voluto esternarlo ai fan. In compenso ha ottenuto tanti like e commenti in cui si elogia l’amore che si ha per un essere indifeso a quattro zampe.

© Riproduzione riservata