George Clooney incenerisce su Elisabetta Canalis: “Ecco cosa mi faceva” | Dopo anni sputa la verità su di lei

George Clooney a ruota libera sulla sua ex Elisabetta Canalis. Che cosa lei gli faceva. Incenerita in un battito di ciglia.

Per diverso tempo sono stati una coppia amatissima. Lui, uno degli attori più amati e apprezzati del Cinema Hollywoodiano, nonché un vero e proprio divo amato in tutto il mondo e lei una showgirl bellissima e super adorata in Italia. Le loro prime foto rubate di coppia hanno mandato letteralmente in orbita i fan di entrambi.

I paparazzi si sono messi a dare loro la caccia soprattutto quando hanno trascorso le loro prime vacanze romantiche sul Lago di Como dove lui tuttora possiede una villa da Mille e una Notte. Lei poi è andate in America e ha iniziato a frequentare il jet set di cui lui faceva parte. Secondo alcune fonti vicine alla coppia lei non si trovava completamente a suo agio lì.

E dunque sono iniziate a nascere in quel periodo le prime discrepanze tra di loro che hanno poi via via fatto emergere sempre più le loro divergenze per quanto concerne gli stili di vita. Successivamente si è anche sussurrato del fatto che lei passasse troppo tempo allo specchio ad ammirarsi e che lui non ne potesse più. Tuttavia anche qui siamo ancora una volta nell’ambito del chiacchiericcio.

George Clooney incenerisce la sua ex Elisabetta Canalis

Resta comunque insindacabile il fatto che il loro addio ha lasciato il classico amaro in bocca ai più che ancora oggi sognano sulle loro fotografie. Con il passare del tempo entrambi si sono fatti una vita dal punto di vista sentimentale. Lui è tuttora sposato mentre lei ha visto finire di recente il suo matrimonio con il chirurgo Brian Perri. Tutti e due poi sono diventati genitori.

E ora, a distanza di tantissimi anni dalla fine del loro amore, arriva una dichiarazione dell’attore che incenerisce in un secondo la sua celebre e bellissima ex. Lui, in nome della sua ragguardevole schiettezza, ha rivelato che cosa lei gli faceva ai tempi della loro relazione.

“Lei è stata in assoluto…”, l’incredibile rivelazione del divo

“Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”, ha svelato il divo. E ciò ha fatto intendere quanto l’affetto e la stima che lui prova tuttora nei confronti della showgirl sarda, oggi campionessa di kickboxing, siano fortissime. E lo stesso possiamo affermare a quanto pare anche di lei nei confronti di lui.

E ciò rappresenta una vera coccola per l’anima per i rispettivi fan che sono decisamente numerosi e sparsi nel mondo. Inoltre è la prova che anche se l’amore finisce non è detto che bisogna mettere una pietra sopra al bene e al buon ricordo di ciò che è stato tra due persone che per un certo periodo hanno camminato insieme.

