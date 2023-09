Amatriciana, la ricetta originale è con o senza cipolla? La risposta è un pugno nello stomaco 

Amatriciana, un piatto di pasta che rappresenta la quintessenza della Città Capitolina. Ergo, se vai a Roma non puoi non mangiarla. E la cipolla ci va oppure no?

Come già anticipato nel titolo, se sei un turista e fai una tappa a Roma non puoi e non devi assolutamente perderti, nel periodo della tua permanenza, un succulento piatto di bucatini all'amatriciana. Si tratta di un condimento molto in voga nella città capitolina con il quale condire la pasta.

In genere sentiamo parlare di due tipologie specifiche di pasta quando siamo innanzi a due condimenti tipici di Roma. Spaghetti nel caso della carbonara e bucatini se invece si parla di amatriciana. Due sughi che, va assolutamente detto, non sono per nulla facili da realizzare al meglio e come la tradizione vuole.

Sovente capita anche che vengano servite anche su rigatoni, senza però tuttavia perdere la loro indiscutibile eccellenza. Una cosa che però talvolta fa storcere il naso alla tradizione, è che, come del resto dovente capita per tutte le pietanze, a seconda della zona in cui vengono preparate, possano subire delle variazioni.

Amatriciana, il dilemma della cipolla

Questo è quello che è capitato di recente, mantenendo l’attenzione sempre su questi due squisiti condimenti, quando è incominciata a girare la voce riguardante la panna da cucina nella carbonara, che ha fatto rizzare i capelli in testa ai romani veraci. “Certo, mettece pure n’po’ de cacao!“, è stato il commento di Francesco Totti, romano doc, al riguardo. A tenere banco però ora è una nuova questione.

Si parla qui invece della cipolla. Cosa meno strana tuttavia, del momento che, la tradizione culinaria vedrebbe, a fini di insaporire, una cipolla sminuzzata come soffritto, specie se si parla di una semplice spaghettata al pomodoro e basilico. La sua presenza invece, per quanto riguarderebbe l'amatriciana è stata parecchio discussa. Perché?

Il motivo per cui non va la cipolla nell’amatriciana

Per quanto riguarda la preparazione dell’amatriciana la presenza della cipolla non è contemplata, sebbene il suo impiego sia puramente facoltativo. La risposta alla domanda è molto semplice. Siccome la preparazione dell’amatriciana prevede il suo inizio dalla rosolatura del guanciale in padella, essendo un insaccato già ricco di sapore, il retrogusto dolciastro della cipolla andrebbe a spegnerlo.

Tuttavia nulla vieta a nessuno di utilizzare la cipolla nel soffritto iniziale per la propria amatriciana, che però, come dicono in tanti, in questo caso si andrebbe a parlare di un’amatriciana sbagliata dal momento che il suo impiego comporterebbe quanto fino ad ora descritto. Ad ogni modo, come recita un vecchio detto latino De Gustibus Non Est Disputandum.

