Amadeus, neanche è iniziato Sanremo e già esce fuori il nome del vincitore: chi ha spifferato tutto

Amadeus, Sanremo non è ancora iniziato e già si mormora il nome del vincitore. Chi è stato a spifferarlo.

Ormai è praticamente tutto pronto per la nuova edizione della kermesse che tutto il mondo ci invidia. Tantissimo è il chiacchiericcio che aleggia intorno ad essa così come al suo carismatico conduttore che rivestirà quest’anno tale ruolo, insieme a quello di direttore artistico, per la quinta volta consecutiva.

Tuttavia pare che potrebbe esserci pure una sesta. Difatti, se fino a pochissimo tempo fa il buon Sebastiani aveva negato questa possibilità, ora ha rivelato che la starebbe rivalutando. Ovviamente tale notizia ha in men che non si dica scaldato i cuori palpitanti dei suoi tanti estimatori che lo seguono con affetto anche ad Affari Tuoi ogni sera dopo il Tg1 su Rai 1.

In ogni caso lui ora è concentrato a mille sul Festival e non vede l’ora di salire sul prestigioso palco del Teatro Ariston. In prima fila come sempre troveremo la sua splendida moglie Giovanna Civitillo con la quale l’amore prosegue a gonfie vele. Di certo in tanti sono curiosi di vedere i suoi outfit come lo sono di vedere quelli dei cantanti in gara.

Amadeus, Sanremo non è iniziato ma si sa già chi lo vincerà

Non per nulla sono loro i grandissimi protagonisti della manifestazione canora. E fra di essi figurano tanti talenti usciti dalla scuderia di Amici, che anche quest’anno è un gran successo. Ovviamente Maria De Filippi è al settimo cielo anche perché finalmente potrà vedere gareggiare una delle sue adorate pupille dopo che ha rifiutato per tanto tempo di farlo.

Parliamo della splendida Alessandra Amoroso. E poi rieccola la meravigliosa Emma Marrone che è tra l’altro grande amica dell’altra. Ritroveremo i The Kolors, SanGiovanni e Irama. E poi c’è lei, la divina Annalisa che è diventata sempre più una vera star a tuttotondo. Ed è proprio fra i nomi qui citati che si nasconderebbe secondo qualcuno il vincitore del Festival di Sanremo 2024.

Chi ha spifferato il nome

Parliamo proprio della Scarrone che ha convinto tre grandissimi critici e giornalisti che abbiamo ammirato tante volte anche ad Amici. Si tratta di Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi. I tre ne hanno ampiamente parlato nel podcast Pezzi: dentro la musica. Sono arrivati a fare il suo nome dopo aver ascoltato con attenzione il suo brano.

Si tratta di Sinceramente che a quanto pare si candida a diventare pure un grande tormentone come molti altri pezzi degli ultimi anni della cantante ligure. Ci riferiamo soprattutto a Mon Amour e Bellissima. Belle parole comunque sia pure spese per i The Kolors nonché per il veterano Irama.