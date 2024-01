Mauro Corona, ora non ce la fa proprio più: un addio del genere non era proprio contemplato

Lo scrittore Mauro Corona sgancia la bomba in diretta a “È sempre Cartabianca”: la rivelazione gela il pubblico.

Lo scultore ligneo, scrittore e opinionista Mauro Corona ha recentemente attraversato un cambiamento epocale al fianco della sua affezionata “Bianchina“.

La conduttrice lo ha infatti trainato con sé a Mediaset dopo decenni di onorata militanza in Rai, e la strana coppia ha varato su Rete4 il nuovo programma “È sempre Cartabianca”, creato sulla falsariga dello storico format della pubblica emittente.

Gli spassosi battibecchi e le punzecchiature tra i due costituiscono un ingrediente fondamentale di “È sempre Cartabianca”, e il blocco dedicato a Mauro Corona catalizza regolarmente l’attenzione degli spettatori.

Tra una rievocazione malinconica e una battuta salace, lo scrittore conserva in ogni puntata il proverbiale spirito combattivo e analitico, e fornisce le sue puntuali analisi sui principali fatti di cronaca e attualità. Nel corso dell’ultimo prime time, però, Mauro Corona ha rivelato la propria delusione in diretta: egli è stato infatti querelato dal proprietario e presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a causa di alcune esternazioni in TV.

Mauro Corona confessa la propria amarezza a “È sempre Cartabianca”

Notoriamente tifoso del Milan, Mauro Corona non teme di esporre le proprie preferenze calcistiche in TV, e in occasione dello scudetto vinto dal Napoli, avrebbe esultato pubblicamente. Il suo giubilo, però, ha sortito conseguenze assai drastiche e impreviste. Lo scrittore ha infatti riferito a Bianca Berlinguer e al pubblico del talk-show: “De Laurentiis mi ha querelato, medito di lasciare la TV, con delusione e amarezza“.

L’opinionista ha quindi argomentato: “Io tifo per il Milan, ma quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho festeggiato. Scopro che il patron del Napoli, De Laurentiis, ci ha denunciato entrambi, me e lei. Mi ha chiamato l’avvocato, a ottobre dovremo andare in udienza in Tribunale“. Anche Bianca Berlinguer, quindi, sarebbe stata coinvolta nella controversia legale tra il dirigente e la sua storica spalla. Mauro Corona ha però sdrammatizzato: “Se ci mettono dentro, spero ci mettano nella stessa cella!“.

Mauro Corona su Aurelio De Laurentiis: “Speravo mi sfidasse a duello”

Lo scrittore ha poi rivelato: “In passato ammiravo quest’uomo (Aurelio De Laurentiis, n.d.r.) perché l’ho sentito inveire contro un giornalista. Speravo che mi sfidasse a duello, e invece…“.

Corona ha infine chiosato con maggiore serietà: “Continuerò a simpatizzare per in Napoli, ma ci sono rimasto male. Medito di andarmene via dalla TV“.