Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio al settimo cielo: grazie al figlio si ritrovano a godere del momento insieme

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono felici per il figlio Andrea, ormai diventato adolescente. Pare che proprio lui abbia deciso di allargare la famiglia. Ecco tutti i dettagli della vicenda

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono due volti amatissimi nel mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio del loro talento canoro che tuttora entusiasma i fan. Infatti qualche volta si sono esibiti insieme sul palcoscenico e il risultato è stato eccezionale.

Era l’anno 2016 quando ebbe inizio la loro storia d’amore che non era vista di buon occhio per via della differenza di età e poi lui era ancora legato all’ex moglie Carmela Barbato. Lei aveva 19 anni quando finì al centro del gossip per questa relazione in seguito alle dichiarazioni della Barbato. Per fortuna con il passare del tempo in tanti si sono ricreduti, soprattutto in seguito alla nascita del figlio Andrea il 31 marzo 2010.

Purtroppo hanno vissuto degli alti e dei bassi che hanno spinto entrambi ad annunciare la fine della love story il 3 marzo 2020. Gigi D’Alessio è uscito allo scoperto con la giovanissima Denise Esposito che lo ha reso padre del piccolo Francesco.

La Tatangelo, invece, nel 2021 ha ufficializzato il fidanzamento con il rapper Livio Cori. La parola fine è stata messa 1 anno dopo e ora pare che lei sia finalmente felice accanto al modello Mattia Narducci. In queste ore i riflettori sono puntati sul figlio Andrea per un motivo ben preciso. Andiamo subito a scoprirlo.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio al settimo cielo

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non hanno vissuto quei momenti dopo l’addio perché non è stato assolutamente facile. La cantante aveva dichiarato che a stento si davano la buonanotte pur condividendo lo stesso letto punto ragion per cui hanno deciso di prendere strade diverse.

Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti per amore di Andrea. Infatti collocano al primo posto la felicità del ragazzo. Quest’ultimo è al settimo cielo di recente e ciò non può fare altro che piacere ai genitori. Il motivo ha un nome: Gaia. La Instagram story dà la conferma.

“Auguri amore mio. Ti amo”

In poche parole Andrea D’Alessio ha condiviso una Instagram story facendo degli auguri speciali a una persona altrettanto speciale. Per il momento si sa solo che la destinataria è una splendida tredicenne di nome Gaia.

Non si sa ancora se ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia. Fatto sta che in questo modo la famiglia si è allargata. Anche se sono giovani, i fan dei due cantanti gli augurano il meglio.