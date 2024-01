Harry e Meghan, la terrificante telefonata da Londra: ora non è più tempo di astio e incomprensioni

Meghan Markle e il Principe Harry hanno ricevuto una notizia tale da far fare dei ripensamenti sulle loro scelte. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Meghan Markle e il Principe Harry sono i membri della famiglia reale più chiacchierati da sempre per il loro andare controcorrente. Infatti hanno fatto le valigie lasciando alle spalle Buckingham Palace.

Il principe ha pubblicato un libro dove ha svelato i segreti più nascosti di una delle famiglie più conosciute del pianeta e pare che questa cosa non sia stata per niente di gradimento e così i rapporti sono deteriorati ulteriormente.

In qualche occasione Harry ha avuto modo di incontrare i suoi familiari, dunque in tanti hanno iniziato a sperare in un ricongiungimento. Le attuali circostanze potrebbero cambiare le cose.

Andando nello specifico, due membri della famiglia reale stanno avendo dei problemi di salute. Questa notizia potrebbe spingere i due coniugi a prendere un aereo e tornare a Buckingham Palace. Andiamo a scoprire chi dovrà andare sotto i ferri.

Ore di angoscia per Meghan Markle e Harry

Kate Middleton è al centro dell’attenzione perché è ricoverata in ospedale per un intervento all’addome. Dovrà restare lontana da Buckingham Palace per almeno 15 giorni. Già in passato ha fatto preoccupare i sudditi della corona inglese, anche se il ricovero dovuto da una perdita eclatante di peso era un fake.

Fonti attendibili dicono che non si tratta di cancro, anche se i tempi di recupero fanno pensare a un qualcosa di complesso. Per ora non si sa altro. Poi a breve anche un altro parente dovrà affidarsi a dei medici.

Importante membro della Royal Family sotto i ferri

Stiamo parlando del Re Carlo III che dovrà essere ricoverato a breve in ospedale per un intervento alla prostata. “Le condizioni di sua Maestà sono benigne e sarà ricoverato in ospedale la settimana prossima per una procedura correttiva. Gli impegni pubblici del Re saranno rinviati per un breve periodo di ripresa”, ecco cosa ha comunicato ai sudditi il portavoce della famiglia reale. Si tratta di un intervento non molto invasivo, ma comunque c’è preoccupazione perché il re dovrà andare sotto i ferri.

Nonostante tutto il Re Carlo cercherà di rispettare i suoi impegni fino alla fine. Per quanto riguarda quelli di settimana prossima è stato costretto a cancellarli. Uno di questi riguarda l’incontro con rappresentati stranieri in Scozia. In questo modo si vuole anche sensibilizzare le persone sulla prevenzione facendo controlli periodici. Meghan e Harry metteranno da parte i dissapori e correranno a Londra o resteranno sulla propria posizione? Per scoprirlo non ci resta che attendere.