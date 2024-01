Grande Fratello Vip, squalificato dopo una bestemmia ecco com’è ridotto: ex concorrente finito in barella

Un concorrente del Grande Fratello, noto per essere stato squalificato nel giro di poco tempo, si è mostrato su una barella ospedale. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Quest’anno il Grande Fratello ha accolto nella casa sia personaggi pubblici che persone comuni. Tutti sono concordi nel dire che Beatrice Luzzi sia quella più chiacchierata perché è sempre al centro dell’attenzione per via di alcune dinamiche che si creano davanti alle telecamere.

All’inizio aveva dato una possibilità a Giuseppe Garibaldi, ma poi ha deciso di fare un passo indietro. Purtroppo nei giorni passati ha abbandonato la casa per via della morte del padre. Per la gioia dei fan è tornata in gioco, anche perché in molti sono convinti che potrebbe assaporare la vittoria.

Un altro concorrente altrettanto chiacchierato è Anita Olivieri. Sui social tanti esprimono proprio parere sulla ragazza per alcune affermazioni che ha fatto sia nella diretta che non. Secondo qualcuno dovrebbero prendere del provvedimenti, proprio come si è fatto in passato.

Molti ricorderanno quando Stefano Bettarini è stato cacciato per una bestemmia, Gino Paoli utilizzò un termine inappropriato con Enock Balotelli, Clizia Incorvaia si è rivolta ad Andrea Denver con riferimenti mafiosi e all’appello manca un noto cantante che è uscito dalla casa a distanza di qualche ora dal suo ingresso. Proprio lui in queste ore si trova in un ospedale.

Ex concorrente del Grande Fratello ricoverato in ospedale

Lui è un cantautore e bassista italiano, noto per essere stato frontman e bassista dei Pooh per un paio di anni, ovvero tra il 1966 e 1973. Nato il 21 ottobre 1947 a Pontedera, ha pubblicato una serie di album: Ciao amore, Che ne sai, Campione, Compagnia, Torna a sorridere, Sentirsi uniti, Romanzo, Matteo, Ci saranno giorni migliori e tanto altro ancora.

Purtroppo quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello si è sentito così a suo agio che ha pronunciato una frase definita inopportuna dalla regia e, di conseguenza, è stato allontanato. Lui è Riccardo Fogli. Ma cosa gli è successo? Andiamo subito a scoprirlo.

“Mi sono operato, è andata bene”

Su Instagram Riccardo Fogli ha voluto tranquillizzare i fan dicendo di essersi ricoverato e che l’intervento è andato bene. Andando nello specifico, ha dovuto operare la mano qualche giorno fa.

Proprio lui ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in barella nei corridoi dell’ospedale. Tutto sommato il suo sorriso ha rasserenato tutti. A breve tornerà alla sua solita routine.