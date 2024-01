Terence Hill, dopo anni l’orribile verità: è stato sostituito a Don Matteo per colpa sua | C’è stato poco da fare

Dopo anni di silenzio è venuta a galla la verità sul motivo dell’abbandono di Don Matteo dell’amatissimo attore Terence Hill. Andiamo a scoprire che cosa è successo

Tutti sono concordi nel dire che Terence Hill sia uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano. In realtà si tratta dello pseudonimo di Mario Girotti, nato a Venezia il 29 marzo 1939. Ha lavorato davanti alle telecamere quando aveva 11 anni e all’inizio si è cimentato e soprattutto nell’interpretazione di fotoromanzi.

Durante gli esordi della sua carriera si è fatto conoscere con il suo nome e cognome, ma solo negli anni 60 ha fatto ricorso allo pseudonimo che gli ha dato un’immensa popolarità. Gli italiani ricorderanno sicuramente dei film in cui ha affiancato Bud Spencer. Infatti due hanno rappresentato il duo più celebre del cinema internazionale.

Terence Hill si è messo alla prova anche in fiction televisive e tra queste si può menzionare quella di Don Matteo. Per anni ha indossato le vesti del protagonista e poi a un certo punto ha deciso di cedere il posto a un altro collega. Ma perché ha preso questa decisione? Andiamo subito a scoprirlo.

Terence Hill a ruota libera su Don Matteo

Il protagonista della fiction è Don Matteo Minelli-Bondini, il quale grazie alle sue doti investigative dà una mano alla giustizia per risolvere dei casi che sembrano irrisolvibili a primo impatto. Era il 2000 quando è andata in onda la prima puntata della prima stagione e da allora sono cambiate tante cose.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi è stato proprio l’attore a spiegare come sono andate realmente le cose. Ecco perché al suo posto ora c’è il collega, nonché amico Raoul Bova nei panni di Don Massimo.

Un motivo dettato da esigenze personali

Terence Hill ha prestato il suo volto al personaggio principale del telefilm della Rai per tantissimi anni e con l’avanzare dell’età per lui è diventato più problematico stare sul set per 9 mesi. Di conseguenza avrebbe chiesto ai produttori di trasformare Don Matteo in un film passando da 16 a 4 episodi.

Questo perché appunto l’attore ha trovato sempre più difficoltà nel gestire gli impegni che lo tenevano legato al set e tantissimo tempo. Adesso sta passando del tempo soprattutto con la famiglia. Sia lui che Nino Frassica sono le colonne portanti della fiction mentre gli altri membri del cast sono cambiati, ma sono pur sempre entrati nel cuore dei telespettatori. Qualcuno spera ancora in un suo ritorno perché del resto ha lasciato un bel ricordo.