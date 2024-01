Gf, tre concorrenti rubano nello stanzino: “se lo avesse fatto la Luzzi si scatenava la rissa” | Beccate dalla regia

Gf, tre concorrenti hanno rubato dallo stanzino sotto gli occhi vigili delle telecamere. ” Se lo avesse fatto la Luzzi…”

Ancora una volta il padre di tutti i reality fa ampiamente parlare di se, praticamente ovunque. In ogni caso è sui Social dove si commenta a gogo anche perché sulle varie piattaforme il più delle volte vengono prontamente condivise clip che mostrano momenti emozionanti, divertenti o irritanti del gioco.

Quest’anno, nonostante inizialmente si potesse pensare che fossimo innanzi a un’edizione particolarmente tranquilla, gli stracci tra i vari concorrenti, che da ora si chiamano inquilini, non sono mai mancati. E ora la situazione è molto forte in tale direzione. Beatrice Luzzi è rientrata nella Casa dopo la morte del padre e alcuni hanno molto criticato il suo ritorno.

Altri ancora si sono comportati in maniera ignobile nei suoi confronti e non sono mancate nemmeno le varie cattiverie. Fatto sta che adesso lei deve dividere lo scettro della preferita dal grande pubblico con un’altra bellissima donna. Parliamo di Perla, ex star di Temptation Island 2023 che ora come ora è diventata un vero punto di riferimento all’interno del programma.

Gf, tre concorrenti rubano nello stanzino e scoppia il Caos

Inizialmente era entrato Mirko, il suo ex ma poi lui, dopo che ha fatto capolino pure la tentatrice Greta, è stato eliminato dal gioco. E le due ragazze sono pure diventate complici e amiche. Tutto ciò ha sconvolto i più oltre che lo stesso ragazzo che non ha affatto preso bene l’amicizia nata tra di loro.

Tra l’altro ha fatto pure molto discutere il bacio a stampo che si sono scambiate tempo fa per scherzo. In ogni caso nessuna delle due ha mai pensato di uscire per andare a raggiungere il ber Mirko che ora è single. E ora Greta e Perla, che hanno pure infranto non pochi cuori nel reality, l’hanno combinata bella grossa nello stanzino. Hanno rubato, ma non erano da sole.

“Se lo avesse fatto la Luzzi”, commenti al vetriolo e gag bella che servita

In loro compagnia c’era pure Monia, ex di Massimiliano Varrese. Il suo ingresso nella Casa Più Spiata d’Italia aveva fatto sognare letteralmente ad occhi aperti i più romantici che speravano in un ritorno di fiamma con l’attore che tuttora non c’è stato. Fatto sta che ora lei e le altre due sono state beccate mentre pensano di rubare una bottiglia di vino da bere poi da sole.

Notando ciò, grazie all’occhio assai vigile di una telecamera, una spettatrice ha sostenuto: “Lo avesse fatto la Luzzi altro che risate, si scatenava la guerra…”. Chiaro che tale commento ha suscitato un bel dibattito tra chi adora la ex star di Vivere e chi invece la osteggia dandole della privilegiata. Alla fine le tre hanno portato via le bottiglie per tutti. E così la gag è stata servita.