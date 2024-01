Il principe George costretto a separarsi dalla mamma e dal papà: così piccolo e già questo triste destino

Il Principe George sarà costretto a separarsi dei genitori, il principe William e Kate Middleton. Ma perché è stata presa questa decisione? Andiamo subito a scoprirlo

Il Principe George è il primogenito di Kate Middleton e del principe William. Nato a Londra il 22 luglio 2013, è il secondo in linea di successione al trono dei membri della famiglia del Commonwealth. I fratelli sono la principessa Charlotte e il principe Louis, nati rispettivamente il 2 maggio 2015 e il 23 aprile 2018.

Kate Middleton diede l’annuncio della gravidanza nel 2012 e la mattina del 22 luglio 2013 fu ricoverata nell’ospedale di Saint Mary di Londra. La nascita è stata annunciata da una bacheca al di fuori di Buckingham palace come consuetudine della famiglia reale.

Molti non sanno che è stato battezzato nella cappella reale del palazzo di St James’s il 23 ottobre 2013 dove parteciparono pochissimi membri della famiglia. All’età di 2 anni ha iniziato a frequentare una scuola nel Norfolk, una Contea dell’Inghilterra orientale.

Il suo primo viaggio è stato con i suoi genitori nel 2014 diretti in Nuova Zelanda in Australia. I sudditi amano lui e i fratelli, in quanto sperano che possano seguire le orme dei genitori. In queste ore George sta facendo preoccupare perché pare che ci siano in vista dei grossi cambiamenti nella sua vita.

Aria di cambiamenti per il Principe George

Il Principe George sta crescendo a vista d’occhio. Alla madre farebbe piacere che frequentasse il Malborough College proprio come lei e i fratelli Pippa e James. Si tratta di una scuola pubblica che si sta tenendo in considerazione proprio come Eton dove hanno studiato William ed Harry.

In pratica Kate Middleton vuole che il figlio frequenti un istituto misto e non i soli maschi. Per ora è ancora un punto interrogativo, a differenza di quanto accadrà tra qualche mese.

“Organizzare il proprio viaggio, separatamente dei membri della famiglia”

Il 22 luglio 2024 è una data importante perché festeggerà il suo dodicesimo compleanno. Un momento gioioso, se non fosse per il fatto che non potrà più viaggiare con il resto della famiglia. Potrebbe sembrare assurdo, però è una regola introdotta tempo fa dalla Regina Elisabetta II.

Il motivo? In pratica due eredi non devono mai viaggiare sullo stesso volo perché, in causa di malaugurati incidenti aerei, la stirpe reale inglese viene salvaguardata e il trono non resta vuoto. D’altronde il padre ha seguito alla lettera il protocollo reale. Infatti da quando ha compiuto 12 anni non entra proprio su alcun viaggio in aereo con il padre e il fratello Harry.