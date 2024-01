Alessandra Celentano, nel suo letto un uomo famosissimo: lui ha deciso di non nascondersi più

Nelle ultime ore si sta parlando di Alessandra Celentano in merito a un’affermazione fatta da un volto noto nel mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto

Alessandra Celentano è una delle maestre del talent show Amici di Maria De Filippi. Chi segue le dinamiche della scuola sa bene quanto sia severa e rigida nel dare i giudizi sui ballerini. Molti sostengono che il suo essere troppo diretta può creare dei disagi mentre gli altri ritengono che faccia bene a dire come stanno realmente le cose.

L’anno scorso ha puntato volentieri su Isobel Kinnear, una giovane ballerina venuta dall’Australia alla ricerca di successo in Italia. Non ha ottenuto la vittoria, ma in compenso ha avuto tante proposte di collaborazione con gruppi di ballo più famosi di tutto il mondo. Adesso la vediamo anche nel corpo di ballo dei professionisti del programma.

Tutti sono concordi nel dire che la Celentano riesce a individuare fin dal principio dei talenti grazie alla sua indiscussa professionalità. Con i propri allievi tende a cambiare atteggiamento e lo si può nuotare quando si esibiscono. Non a caso Maria De Filippi ironizza chiedendo ai cameraman di inquadrarla nel momento delle esibizioni.

Di recente un personaggio pubblico noto ha dichiarato che dormirebbe volentieri con lei nonostante sia afflitto da una malattia che lo devasta. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Vado a dormire con Alessandra Celentano”

“Se divorzio con Francesca vado a dormire da Alessandra Celentano…Ci siamo chiariti dietro le quinte…Sono molto forte…Le persone che mi conoscono bene lo sanno che dico sempre quello che penso. Sono onesto e diretto”. Da questa affermazione in tanti avranno capito che stiamo parlando proprio di Raimondo Todaro.

Ciò che cattura la tensione è il fatto che lui stia facendo i conti con una malattia. Non ne ha mai parlato fino a quando è stato ospite di Silvia Toffanin nel programma televisivo Verissimo. Ecco cosa ha detto sull’argomento che ha lasciato tutti di stucco.

“Sono in terapia”, la confessione inaspettata

Raimondo Todaro appare sempre sorridente davanti alle telecamere, eppure non ha voluto rendere pubblico fino a oggi il fatto di avere affrontato due tumori maligni. Ne ha parlato nello studio di Silvia Toffanin: “È nato tutto da un appendicite…Avevo bucato un pezzo dell’intestino…Mi telefonarono dicendo che avevo due tumori maligni e dovevo operarmi subito”.

Adesso sta seguendo una terapia, ma non ha intenzione di gettare la spugna. Infatti occupa ancora il banco di maestro di ballo nella scuola di Amici e, anche se discute spesso con la collega, al di fuori del contesto televisivo sono in buoni rapporti.