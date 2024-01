Sapete che titoli di studi ha Giorgia Meloni? Lei lo ammette senza la minima vergogna

Molti italiani non sanno qual è il titolo di studio del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni. Andiamo a scoprirlo subito

Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio 1977 ed è un personaggio noto nel mondo della politica italiana. Non a caso dal 22 ottobre 2022 è presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. È la prima donna a capo del governo della storia d’Italia.

L’età di 29 anni è stata eletta alla Camera dei deputati nella lista di Alleanza Nazionale. Due anni dopo è stata eletta deputata nelle liste del Popolo della libertà e a 31 anni è stata nominata nel Governo Berlusconi a capo del Ministero per la gioventù.

Nel 2012 ha fondato con Guido Rossetto e Ignazio La Russa il movimento politico Fratelli d’Italia. Nel 2014 è diventata presidente di questo movimento e allo stesso tempo è stata candidata alle elezioni europee come capolista in tutte le circoscrizioni ottenendo complessivamente 348.700 voti.

Ha scalato la vetta del successo al punto tale da essere eletta Presidente del Consiglio nel 2022 e così ha dato inizio al governo guidato per la prima volta da una donna. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una professionalità tale da permetterle di raggiungere questi traguardi. Ma qual è il solo titolo di studio? La risposta è immediata.

Ecco il titolo di studio di Giorgia Meloni

Qualche mese fa Giorgia Meloni è stata al centro dell’attenzione per aver pubblicato su Instagram la fine della sua relazione con il giornalista Andrea Giambruno. Il tutto è emerso dopo la messa in onda del servizio di Striscia la notizia dei fuori onda dell’uomo con delle colleghe.

Non è stato facile, ma grazie anche ai suoi impegni professionali è riuscita ad affrontare l’addio nel migliore dei modi. Per fortuna ha potuto fare affidamento sulla calorosità di chi la segue da sempre. Sicuramente questi sapranno già la risposta.

Un percorso scolastico con i migliori voti

Dal 1990 a 1996 ha studiato nell’istituto Amerigo Vespucci di Roma ed è andata via con un diploma di maturità linguistica con il massimo dei voti. Qualcuno ha parlato di un liceo linguistico, ma a smentire ci ha pensato proprio lei che ha dato chiarezza sul suo percorso scolastico.

“Mi iscrissi alle superiori da sola, alla disperata ricerca di un diploma in lingue, in un tempo nel quale il linguistico era solo privato. L’unica opzione fu iscrivermi all’allora Amerigo Vespucci, un professionale per il turismo sperimentale, che conferiva la maturità linguistica”, ecco cosa ha riportato per iscritto nel suo libro Io sono Giorgia pubblicato dalla Rizzoli nel 2021.