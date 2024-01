“Svenuta mentre ballavamo”: dramma per la ballerina di Amici | Trascinata fuori per i piedi

Ad Amici è accaduto un qualcosa che ha colto tutti alla sprovvista. Uno dei volti più amati è svenuto nel pieno di un’esibizione. Andiamo a scoprire di chi si tratta e soprattutto la causa

Amici per programma televisivo ideato da Maria De Filippi e da anni riscuote un grande successo. Il merito è senza dubbio dei giovani talentuosi che si mettono alla prova alle prese con il canto e il ballo.

Una notizia che ha sconvolto tutti riguarda l’abbandono di Matthew e Mew, i due cantanti ritenuti bravi al punto tale da meritare senza esitazione la finale. Non sono ancora stati spiegati i motivi per cui li hanno spinti ad andare via. Fatto sta che la ragazza ha smentito una delle svariate ipotesi che stanno circolando sul web.

Dopo la pausa natalizia la domenica i ragazzi sono tornati più carichi di prima con l’intento di realizzare i propri sogni, come ha fatto per esempio Isobel Kinnear nell’edizione precedente.

Uno dei volti più amati del programma televisivo di canale 5 è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato della propria vita a 360° raccontando un episodio che ha lasciato il segno. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Piccolo imprevisto ha sconvolto il pubblico di Amici

Lui è stato confermato per l’ennesima volta come maestro di ballo nella scuola più famosa della Mediaset. In passato si diceva che probabilmente sarebbe stato sostituito da Giuseppe Gioffrè per un presunto battibecco avuto con la conduttrice. Per fortuna si trattava solo di voci. Stiamo parlando di Raimondo Todaro.

Durante la piacevole conversazione con la Toffanin ha ironizzato sul fatto che laddove dovesse divorziare da Francesca Tocca non esisterebbe a dormire con Alessandra Celentano. Nonostante abbiano idee diverse sugli allievi, al di fuori del contesto televisivo sono in buoni rapporti. Per quanto riguarda la moglie ha raccontato un aneddoto che non dimenticherà mai.

“Francesca è svenuta sul palco”

“Per fortuna si trattava di un pezzo standard dove è più facile guidare la ballerina per un’improvvisazione…mentre ballavamo un pezzo di Whitney Houston Francesca è svenuta sul palco perché tra il primo e il secondo atto allattava…L’ho presa per un piede e l’ho tirata fuori da una quinta…Poi ho improvvisato da solo fino a che non è arrivata la ballerina a sostituirla”.

Poi ha voluto prendere pubblico un fatto che ha sconvolto la sua quotidianità, ovvero la scoperta di una malattia con cui sta combattendo seguendo un percorso terapeutico. Nonostante tutto non ha gettato la spugna, in quanto non ha abbandonato la sua routine giornaliera.