Alessandra Celentano la odiava: oggi Susy Fuccillo si è vendicata per bene | Ecco cos’ha fatto dopo Amici

Dopo anni l’ex allieva Susy Fuccillo di Amici di Maria De Filippi ha dato uno schiaffo morale ad Alessandra Celentano. Andiamo a scoprire cosa ha fatto

Amici è il programma televisivo ideato da Maria De Filippi per dare la possibilità a giovani talenti di sfondare nel mondo dello spettacolo italiano. Ai provini si presentano coloro che aspirano a ottenere un banco, ma non devono gettare la spugna se al primo colpo non riescono a farcela. Infatti c’è la possibilità della sfida immediata.

Come gli anni precedenti, anche in questa edizione c’è chi riesce dall’esterno a entrare in punta di piedi nella scuola più nota di canale 5 mandando a casa degli allievi. Quest’ultimi devono convincere i maestri di canto o di ballo per poter portare avanti il loro percorso nel talent show.

Ovviamente non mancano le discussioni tra i maestri per opinioni diverse sulle doti artistiche dei ragazzi. Rudy Zerbi, per esempio, ha dei seguenti battibecchi con Anna Pettinelli. Ultimamente anche Lorella Cuccarini pare non avere simpatie per la collega.

Per quanto riguarda gli altri, invece, è ben nota la severità di Alessandro Celentano. La maestra si scontra spesso con Raimondo Todaro e qualche volta anche con Emanuel Lo. Lei ha un’idea molto chiara del concetto di danza e senza mezzi termini esprime la sua opinione agli allievi. Tuttavia qualche volta sembra che si sbagli. L’eccezione è stata l’ex allieva.

Ex allieva di Amici stupisce tutti

In quest’edizione Alessandra Celentano insiste nel ripetere sempre che l’allievo Nicholas Borgogni non può fare il ballerino per mancanza di tecnica e fisicità idonea. Per fortuna ha dalla sua parte Todaro che non esista a difenderlo a spada tratta.

Adesso dobbiamo fare un salto nel passato, precisamente la settima edizione. In quel periodo nella scuola era entrata una giovane ballerina di origini napoletane. La Celentano elogiava la sua bellezza, a differenza delle doti artistiche oggi è una splendida mamma di due bambine nate dall’unione con il marito Salvatore Raciti. Lei è Susy Fuccillo.

Un incontro speciale a distanza di anni

I telespettatori riguarderanno la splendida chioma bionda e lo sguardo a cerbiatto che non la faceva passare inosservata. Dopo l’esperienza di Amici ha collaborato con ballerini professionisti in varie trasmissioni televisive, ma oggi svolge un lavoro inerente al campo della moda.

Infatti nel 2018 a New York ha avuto successo la sua linea di abbigliamento Bereshift. Susy ha avuto modo di incontrare di nuovo la maestra Alessandra a un evento. In quel frangente l’ex allieva ha ricevuto delle scuse per via di un atteggiamento riconosciuto un po’ eccessivo.