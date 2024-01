Anticipazioni Uomini e Donne, dopo Cristian e Valentina se ne vanno anche loro: chi lascia lo studio mano nella mano

Il tronista Cristian ha fatto la sua scelta ed è andato via con la sua corteggiatrice. Il pubblico di Uomini e Donne dovrà salutare altri due volti amatissimi. Ecco di chi si tratta

Il programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi permette ai partecipanti, sia del Trono classico che è del Trono over, di trovare l’anima gemella. C’è chi riesce nel proprio intento dopo qualche mese mentre altri sono ancora alla ricerca del primo amore.

Gemma Galgani, per esempio, dopo l’intensa storia l’amore con Giorgio Manetti non è riuscita a trovare qualcuno in grado di farle battere nuovamente il cuore. Nonostante le delusioni accumulate nel corso di questi anni, non ha perso la speranza e non smette mai di mettersi in gioco.

Adesso nello studio sa che può contare sull’amica Ida Platano, la quale nei panni della tronista sta approfondendo la conoscenza di alcuni pretendenti e tra questi c’è Mario Cusitore, volto noto di Radio Deejay. Quest’ultimo sembra che pian piano stia entrando nel suo cuore, anche se le anticipazioni rivelano che ci saranno alcuni segnalazioni sul suo conto.

Per quanto riguarda Alessandro Vicinanza è stato beccato qualche settimana fa nella sua città in compagnia della dama Cristina. Inoltre sono tornati Armando Incarnato e Roberta Di Padua e, così facendo, stanno creando delle dinamiche avvincenti. Secondo le anticipazioni due volti del Trono over lasceranno presto tutti per vivere la love story al di fuori del contesto televisivo.

Un cavaliere e una dama del Trono Over lasciano lo studio

Loro sono presenti nello studio dall’anno scorso, ma i telespettatori li hanno conosciuti fin da subito perché si sono dati una possibilità dall’inizio. Tuttavia hanno vissuto degli alti e dei bassi tali da non spingere entrambi ad andare via.

Lui è noto per essere un uomo estremamente affascinante con uno sguardo magnetico mentre lei è una delle dame più belle del parterre femminile. Non avete ancora capito di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Una proposta di convivenza inaspettata

Loro sono Alessio Pili e Claudia Lenti. Il tutto è avvenuto in una registrazione in cui lui si è presentato con una lettera, uno spazzolino da denti e altri accessori della casa. Il motivo? Non solo ha chiesto a Claudia di lasciare il programma, ma di iniziare subito a una convivenza e risolvere così il problema della distanza geografica.

In un primo momento lei ha tentennato, però poi ha deciso di seguire il suo cuore e così hanno salutato tutti i presenti. I fan di Uomini e Donne sperano che le cose possano andare bene perché in fin dei conti si vogliono bene nonostante tutto.