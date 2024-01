Belen, oltre il danno anche la beffa: Stefano esce allo scoperto con la biondissima | Difficile da digerire

Pare che ci siano nuovi sviluppi per quanto riguarda la vicenda che ha come protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lui sarebbe uscito allo scoperto con un’altra che tutti conoscono. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno fatto sognare per tanti anni di italiani con la loro love story, nata nello studio di Amici di Maria De Filippi. In quel periodo lui era legato a Emma Marrone che non ha esitato a mettere da parte per dare una possibilità alla bellissima showgirl.

Sono convolati a nozze e dal loro amore è nato Santiago. Purtroppo ci sono sempre stati degli alti e dei bassi tra i due nel corso del tempo. Lei si è lasciata andare tra le braccia di Andrea Iannone e in un secondo momento di Antonino Spinalbese che ha reso padre di Luna Marì.

Dopo aver tentato per l’ennesima volta con Stefano, Belen ha gettato la spugna e ora sembra essere felice accanto all’imprenditore bergamasco Elio Lorenzini. Qualche settimana fa è stata ospite di Mara Venier ed è proprio nello studio di Domenica In che ha parlato della scoperta dei vari tradimenti di lui.

Alcuni influencer hanno parlato di volti femminili noti del mondo dello spettacolo italiano. Alessandro Rosica, per esempio, ha menzionato Antonella Fiordelisi specificando che si sarebbero visti quando Stefano era single. Ora è saltato fuori un altro nome che sta facendo da discutere.

Ennesima batosta per Belen Rodriguez

La donna non è una famosissima conduttrice, la quale al momento non sta lasciando alcun intervista. È stata al timone della conduzione di programmi di televisivi come il Grande fratello e L’Isola dei famosi. In questi giorni sta facendo parlare per una serie di storie di Instagram alquanto ambigue. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi.

Da poco Belen ha confermato del tradimento di Stefano con lei. La diretta interessata non si è ancora esposta su ciò che si sta dicendo sul suo conto. Fatto sta che secondo la rivista Chi potrebbero rivedersi a breve e condividere una nuova esperienza insieme.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sul palco dell’Ariston

“La rivista Chi scrive che #Sanremo 2025 potrebbe essere organizzato da Amadeus con la F&P di Salzano. Qualora Amadeus decidesse di fermarsi un giro, la direzione artistica tornerebbe a Carlo Conti con la conduzione affidata ad Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino“, ecco cosa si può leggere sul web.

Su Chi si possono leggere ulteriori info: “Conti potrebbe vivere in alternativa, fare il direttore artistico e lanciare sul palco un altro dei nomi del momento, Stefano De Martino, affiancato da una donna della musica, Alessia Marcuzzi”. Se il tutto si concretizzerà, come la prenderà Belen Rodriguez? Lo scopriremo solo con il tempo.