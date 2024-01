Gf, squallore ripreso dalle telecamere: “Ho ucciso per molto meno” | Concorrente mette le mani proprio lì

Nelle ultime ore i telespettatori del Grande Fratello stanno chiedendo la squalifica immediata di un concorrente per un atteggiamento ritenuto inopportuno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Il Grande Fratello è il reality più longevo della Mediaset e anche quest’anno è condotto da Alfonso Signorini. Accanto a lui ci sono Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come voce del popolo del web.

I concorrenti creano delle dinamiche avvincenti che spingono i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo. Nell’ultima diretta, per esempio, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno incantato tutti con il loro incontro nella mistery room.

Poi l’ex fidanzata di Temptation Island ha avuto un battibecco con Beatrice Luzzi, la quale ha espresso il desiderio di andare al televoto con lei.

Nelle ultime ore, a poca distanza dall’ultima diretta, si sta esternando indignazione sul web per via di un altro concorrente che potrebbe rischiare la squalifica. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Grande Fratello, il mondo dei social è indignato

Al centro dell’attenzione c’è un concorrente che si è messo in gioco in un secondo momento. Nonostante ciò ha fatto subito parlare di sé. All’inizio ha legato molto con Vittorio Menozzi per poi litigare pesantemente sia con Perla che con altri compagni d’avventura. Lui è Federico Massaro.

Modello e personaggio televisivo, ha studiato architettura e fisioterapia per poi lanciarsi nel mondo della recitazione. Attualmente vive a Seul, ma è tornato volentieri in Italia per entrare nella casa più nota del piccolo schermo. Con ogni probabilità potrebbe essere squalificato nella prossima diretta per degli atteggiamenti che ha assunto nei confronti di una ragazza.

“Ci sentiamo in diritto di chiedere che siano presi dei provvedimenti seri”

Stiamo parlando di Letizia Petris. In alcuni video che stanno circolando sul web è chiaro che non abbia avuto rispetto per lei. Le tocca il sedere mentre stanno in cucina con gli altri e lei lo ha ripreso dicendo “Ho ucciso per molto meno” . Poi in camera da letto Federico si reca verso Letizia girata di spalle e sembra che abbia sfiorato nuovamente il sedere. In questo caso è stata più diretta spingendolo via.

In tanti stanno esprimendo commenti negativi sul ragazzo a punto tale da chiedere un provvedimento serio come appunto la squalifica. Ironia della sorte, è finito in nomination con Fiordaliso, Perla, Monia, Sergio e Stefano. Ora si deve solo capire se sarà il televoto a mandarlo via o se Alfonso Signorini lo inviterà ad abbandonare senza alcuna esitazione il gioco. Lo scopriremo tra qualche giorno.