“Nuovo arrivo in famiglia”: Sonia Bruganelli lo presenta a tutti | Ora convivono sotto lo stesso tetto

New-entry nella vita di Sonia Bruganelli: dopo la separazione, il bellissimo Beppe ha rubato il cuore dell’imprenditrice.

Il 2023 è stato senza dubbio l’anno delle separazioni – ufficiali e ufficiose – nelle coppie dello show business italiano.

A partire da Ilary Blasi e Francesco Totti, che hanno ingaggiato un divorzio a suon di flash e post sui social, passando anche per l’ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, senza dimenticare la fine della love-story tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno.

A foraggiare le pagine della cronaca rosa, però, ci hanno pensato anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: dopo vent’anni d’amore e la nascita di 3 figli, il conduttore e l’imprenditrice hanno deciso di separare le rispettive strade, pur conservando rispetto e affetto immutati nei confronti l’uno dell’altra.

A mesi di distanza dalla chiacchieratissima separazione, Sonia Bruganelli sembra aver attualmente perso la testa per l’irresistibile Beppe, al punto di optare immediatamente per una convivenza nel suo appartamento nuovo di zecca. Ma chi è Beppe?

Sonia Bruganelli e il suo nuovo amore Beppe

A quanto emerge da un recente post su Instagram, Sonia Bruganelli avrebbe adottato uno splendido esemplare di bassotto a pelo duro, una razza tedesca ottenuta dall’incrocio con lo Schnauzer, il Dandie Dinmond Terrier e lo Scottish Terrier.

L’imprenditrice ha ribattezzato il cucciolo con il nome di Beppe, e l’ha poi presentato alla sua community con un video tenerissimo su Instagram. “Ecco Beppe” – ha esordito Sonia Bruganelli – “Vi presento a tutti quanti Beppe, il nuovo arrivo qui a casa nostra. Saluta, Beppe, saluta tutti! È appena arrivato, e ha già dimostrato di avere un bel carattere, perché non vuole il collarino. Mi hanno detto: ‘Mettiglielo subito, così si abitua’… Ha iniziato a piangere come un pazzo! Comunque mi fa troppo ridere, perché è un cucciolo ma sembra un vecchietto. Il giovane, vecchio Beppe“. Sonia Bruganelli ha quindi scherzato: “Beppe, raccontaci della guerra. La Prima Guerra Mondiale, Beppe, tu c’eri vero? Ma quanto sei carino? Sei troppo carino!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Le reazioni della rete

Prevedibilmente, di fronte al simpatico cagnolino molti followers si sono congratulati con Sonia Bruganelli, augurando a tutta la famiglia una felice convivenza. Alcuni utenti hanno poi ipotizzato che l’imprenditrice abbia scelto il nome per la somiglianza del cucciolo con il maestro d’orchestra Beppe Vessicchio, ipotesi peraltro del tutto plausibile.

Non sono mancati, però, anche i contestatori. Un internauta in particolare ha commentato: “Potevi stupire tutti, e prendere un bastardino in canile. E invece, 2.000 euro di bassotto a pelo duro. Peccato per chi è rimasto dietro le sbarre. Gli allevamenti di cani fanno cose orrende per il business“.