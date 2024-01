Chiara Ferragni, chi non c’è più nella sua vita: dopo la bufera ha tagliato fuori proprio lui

Dopo lo scabroso scandalo mediatico, lo storico partner di Chiara Ferragni prende il largo: la sua assenza fa discutere.

L’imprenditrice digitale cremonese è da settimane nell’occhio del ciclone a causa di alcune iniziative commerciali spacciate per beneficienza, ma sulle quali la Procura di Milano sta indagando in modo certosino.

A sollevare i primi dubbi sull’operazione “Pink Christmas” è stata Selvaggia Lucarelli nell’inverno del 2022: l’opinionista riteneva infatti che la campagna pubblicitaria risultasse fumosa e poco trasparente, ipotesi recentemente avvalorata dall’esosa multa inflitta all’influencer dall’Antitrust.

Attualmente, Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata, e sono emersi nuovi retroscena anche sul lancio delle uova pasquali brandizzate e sulla bambola ad immagine e somiglianza dell’imprenditrice, i cui proventi avrebbero dovuto foraggiare un’associazione contro il bullismo.

L’immagine dell’influencer è stata gravemente danneggiata dalle recenti rivelazioni, e Chiara Ferragni si è prodotta in un video di scuse a beneficio dei followers. Anche questa iniziativa, però, ha ben presto diviso l’opinione pubblica.

Il video di scuse di Chiara Ferragni: strategia preparata a tavolino?

Dopo un iniziale silenzio, Chiara Ferragni ha caricato sui social un video in cui esibiva un’abbigliamento apparentemente dimesso e una prevedibile aria contrita. Make-up leggero e voce tremante, l’influencer ha chiesto scusa ai followers, affermando però di essere incappata in un semplice “errore di comunicazione“, ed si è resa disponibile a devolvere 1 milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Ovvero, alla medesima struttura medica cui avrebbero dovuto essere destinati i proventi della campagna “Pink Christmas”.

Molti utenti in rete hanno criticato la strategia difensiva dell’imprenditrice, insinuando che il suo staff avesse pianificato accuratamente il suo ritorno sui social, in modo da minimizzare i danni. E, nonostante la massiva emorragia di followers e le recenti accuse, Chiara Ferragni nelle ultime ore ha ricominciato a pubblicare contenuti online, ma al pubblico non è sfuggito un dettaglio macroscopico. Al suo fianco non c’è più – almeno per il momento – il suo storico manager Fabio D’Amato.

Chiara Ferragni in rotta con il suo manager?

Chiara Ferragni ha recentemente caricato su Instagram una story in cui compare assieme ad alcuni amici, tra di essi anche la statunitense Pardis Zarei e Angelo Tropea. Nello scatto, però, saltava all’occhio l’assenza del manager Fabio D’Amato, da anni ombra fedele e consigliero dell’influencer.

Secondo “Il Messaggero”, il professionista avrebbe disertato la réunion per presenziare ad un compleanno assieme a Maria Sheila Miani, che collabora con l’influencer dal 2015. D’Amato avrebbe inoltre commentato: “Non importa quanti anni passano, ma con chi scegli di condividerli“. Aria di crisi tra Ferragni e il suo braccio destro? Secondo alcuni rumors, Fedez avrebbe incolpato il manager per il fallimentare ritorno sui social della moglie dopo lo scoppio dello scandalo. Non resta che seguire l’evoluzione della vicenda…