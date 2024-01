Elisa Isoardi rossa dalla vergogna: quello che è accaduto è disgustoso | Errore di valutazione grossolano

Elisa Isoardi non ha potuto fare nulla per evitare un simile imprevisto. È calato il gelo nello studio di Linea Verde Life per colpa di terzi

La Rai propone sempre dei programmi televisivi avvincenti per i fedeli telespettatori che da anni sono incollati davanti al piccolo schermo. Qualche trasmissione viene riproposta con risultati eccellenti in termini di ascolti. Un esempio può essere Affari tuoi condotto per la seconda volta di seguito da Amadeus.

A seguire La volta buona di Caterina Balivo ha sostituito Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Fonti attendibili rivelano che la scelta sia dipesa dal fatto di voler dare un qualcosa di nuovo nella prima fascia pomeridiana.

Da non dimenticare Linea Verde Life che va in onda dal 2016 è tuttora è in produzione. Elisa Isoardi e Monica Caradonna sono le conduttrici di questa edizione. Viaggiando lungo la penisola italiana, raccontano tutto ciò che ha a che fare con l’agricoltura sia nelle campagne che nei grandi centri urbani.

Con il loro entusiasmo riescono a catturare l’attenzione di chi le segue da casa. Il segreto è andare alla ricerca di ciò che la natura è in grado di offrirci. Purtroppo gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e stavolta le due conduttrici non sono riuscite a gestire la situazione.

Cala il gelo a Linea Verde Life

Tutti sono concordi nel dire che la Isoardi e la Caradonna siano delle conduttrici eccellenti. Con il sorriso si mostrano davanti alle telecamere e così trasmettono un’energia positiva ormai irrinunciabile.

Lo spiacevole episodio è avvenuto nella puntata del 13 gennaio 2024. Andando nello specifico, prima dell’ingresso della Isoardi c’è stata una gaffe.

Una scelta imbarazzante da parte dello staff

In poche parole nella puntata in questione è Elisa Isoardi e Monica Caradonna stavano conducendo come consuetudine, ma qualche telespettatore attento ha notato un piccolo dettaglio che ha fatto la differenza. Le persone che si occupano del montaggio probabilmente non erano a conoscenza del significato del brano musicale che hanno scelto per accogliere nello studio la Isoardi.

La canzone in questione è Cola di Lana Del Rey. È stata mandata in onda la parte del testo che recitava la seguente parte che in italiano riporta tale significato: “La mia va**na ha il sapore di Pepsi Cola”. I telespettatori credono che si sia trattata di una semplice distrazione dovuta da una conoscenza effimera della lingua inglese. Per fortuna non è successo nulla di grave e la faccenda è finita nei dimenticatoio.