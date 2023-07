Alpenpark Resort Seefeld, estate in montagna nel paradiso di bambini e famiglie

Per molti, estate significa montagna e il significato di una vacanza in montagna lo comprendi bene quando arrivi nel Tirolo, la regione tra l’Austria e l’Italia, ricchissima di bellezze che la natura mette a disposizione di tutti. Accendiamo i riflettori su Seefeld, nel Tirolo austriaco, una cittadina molto accogliente e vitale, a 20 Km da Innsbruck e a un’altezza di 1.180 metri; quindi d’estate, con un clima molto piacevole, tutto il giorno.

Aria fresca e relax nel Tirolo

Siamo a Seefeld, l’aria è fresca e il nostro interesse è catturato da un hotel che ha tutte le caratteristiche per conquistare chi è appassionato di soggiorni rilassanti e di benessere. E’ l’Alpenpark Resort, un hotel 4 stelle superior che riesce a offrire una vacanza di grande soddisfazione a tutta la famiglia, anche quando in famiglia ci sono bambini moto piccoli, sotto i 3 anni e questa è una grande notizia.

E’ veramente raro che una struttura di questo livello, che offre servizi di spa, benessere, bellezza e cucina gourmet della qualità dell’Alpenpark Resort sia capace di assicurare relax e riservatezza agli adulti mentre si occupa dello svago e del divertimento dei vostri bambini, anche quando sono così piccoli, da 1 a 3 anni. Lo Youngster’s Club si dedica proprio a questo, tutti giorni dalle 11 alle 17, ed è possibile portare e ritirare i bambini in qualsiasi momento. E naturalmente l’assistenza e il divertimento valgono anche per i bambini dai 3 ai 12 anni con il Filo Kids Club.

Le vacanze hanno un valore inestimabile per tutti e hanno la funzione di rigenerare il corpo e la mente e andare in vacanza con bambini piccoli sappiamo quanto possa mettere a rischio quella serenità. Ecco perché l’Alpenpark Resort è un indirizzo prezioso per chi cerca il meglio per sé e per i propri bambini.

Nel prossimo mese racconteremo con tutti i dettagli il reportage sulle nostre vacanze estive nel Tirolo.

Photo courtesy Alpen Park Resort by David Johansson

© Riproduzione riservata