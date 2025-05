ALLARME PENSIONI – Hanno fermato l’aumento, ma adesso chiedono ai lavoratori 1.100€ l’anno in tasse extra | Lo chiamano “adeguamento”

Pensioni, allarme tra i cittadini: c’è un costo nascosto che rischia di pesare su tutti

Il sistema pensionistico italiano torna ancora una volta sotto i riflettori, e lo fa con un tono allarmistico che lascia presagire brutte notizie per milioni di cittadini. Negli ultimi anni, tra riforme, adeguamenti e rincari, il tema delle pensioni è diventato una costante fonte di preoccupazione.

Ora, si parla apertamente di uno stop agli aumenti, ma non si tratta di buone notizie come potrebbe sembrare: dietro questa apparente sospensione si nasconde un conto salatissimo, che finirà per gravare proprio sulle spalle dei contribuenti comuni.

Per molti, la pensione rappresenta l’obiettivo di una vita di sacrifici e lavoro. Tuttavia, la sostenibilità del sistema, messo a dura prova da una popolazione sempre più longeva e da un ricambio generazionale incerto, ha costretto i governi a continue revisioni.

Gli adeguamenti all’aspettativa di vita, previsti dalla legge, fanno sì che l’età pensionabile salga costantemente, allontanando l’uscita dal mondo del lavoro e riducendo, spesso, le prospettive di una vecchiaia serena.

Come funziona l’assegno di pensione

A questo punto, è importante fare chiarezza su uno degli aspetti più centrali del sistema, cioè l’indennità di pensionamento. Si tratta dell’assegno mensile che ogni cittadino riceve una volta maturati i requisiti per lasciare il lavoro. Il calcolo dell’importo varia a seconda della carriera lavorativa, dell’ammontare dei contributi versati e della formula applicata, che può essere retributiva, contributiva o mista.

Nel sistema retributivo, ormai in disuso, la pensione era calcolata sulla base delle ultime retribuzioni percepite. Il sistema contributivo, invece, è quello oggi in vigore per la maggior parte dei lavoratori: l’assegno dipende da quanto si è effettivamente versato durante la vita lavorativa. Più contributi significa una pensione più alta, ma anche più anni di lavoro richiesti per raggiungere un importo dignitoso.

Esiste poi la quota minima garantita, pensata per chi ha avuto carriere discontinue o basse retribuzioni. Accanto all’assegno pensionistico, ci sono anche trattamenti integrativi e prestazioni assistenziali, come l’assegno sociale, destinato a chi non ha i requisiti contributivi minimi. Tuttavia, i meccanismi sono spesso complessi e poco trasparenti. L’indennità può variare enormemente tra dipendenti pubblici e privati, tra lavoratori autonomi e dipendenti, o tra uomini e donne.

Ai cittadini toccherà pagare di tasca propria

È proprio su questo fronte che interviene la misura al centro del dibattito attuale: il blocco temporaneo dell’aumento dell’età pensionabile nel triennio 2026-2028. Come riporta il sito QuiFinanza, il governo ha deciso di non applicare l’adeguamento automatico previsto in base alla speranza di vita. Tradotto: chi maturerà i requisiti tra il 2026 e il 2028 potrà andare in pensione senza dover aspettare eventuali mesi o anni in più legati all’aumento dell’aspettativa media. Una buona notizia? Solo in apparenza. Questo stop agli aumenti ha infatti un rovescio della medaglia: il costo. Secondo le prime stime, evitare l’adeguamento comporterebbe una spesa per le casse pubbliche che potrebbe sfiorare i tre miliardi di euro.

Ecco allora che arriva la vera notizia, che smorza un po’ i toni allarmistici iniziali ma non toglie peso alla questione: non si tratta di un blocco generalizzato agli aumenti delle pensioni, bensì di una sospensione del meccanismo di adeguamento automatico dell’età pensionabile. In altre parole, l’età per andare in pensione non aumenterà nel triennio 2026-2028 come previsto, ma resterà ferma a 67 anni, anche se nel frattempo l’aspettativa di vita crescerà.