DIVIETO – Se dai da mangiare agli animali ti possono denunciare: multa da 516€ e possibile arresto | Puoi farlo solo in casa tua

Incredibile ma vero: da adesso è proibito anche essere gentili e amorevoli con gli amici animali. Scopri cosa rischi.

In un momento storico dove i sovranismi stanno mettendo radici nei governi europei, non è solo la politica economica a cambiare. No, c’è qualcosa di più profondo e inquietante: la libertà individuale. Stiamo parlando della tavola, del cibo, delle scelte alimentari.

In nome della “tradizione” e della difesa degli “allevatori locali”, si stanno portando avanti politiche che sembrano voler affossare ogni tentativo di progresso etico. L’alternativa vegetale? Considerata una moda da radical chic. I diritti degli animali? Secondari, se non addirittura fastidiosi ostacoli.

Il risultato? Un ritorno a un’idea di alimentazione forzata e imposta, dove il consumo di carne è sinonimo di identità nazionale. Ma attenzione: dietro questa narrazione si nasconde qualcosa di più pericoloso. Stanno riscrivendo il nostro menù per controllare anche la nostra morale. Chi prova a difendere gli animali viene ridicolizzato.

L’industria della carne

Chi solleva la questione del cambiamento climatico causato dagli allevamenti intensivi viene etichettato come nemico dell’economia. Nel frattempo, tra un decreto e una campagna pubblicitaria, gli animali continuano a soffrire e a morire. Perché? Numeri alla mano, quella della carne è una delle industrie più floride a livello mondiale.

Secondo i dati FAO, la produzione globale di carne ha superato i 360 milioni di tonnellate nel 2023, con un fatturato che sfiora i 2000 miliardi di dollari. In Italia, però, si stima che ogni cittadino consumi in media circa 80 chili di carne l’anno. Un giro d’affari gigantesco, che alimenta letteralmente un sistema che difficilmente verrà sradicato.

Multa salata se sfami gli animali

Tuttavia, quello che è successo a Roma, zona Tuscolana, è surreale e mette in dubbio tutto. Un condominio è assediato da centinaia di piccioni, tanto da sembrare uscito da un film horror. I volatili invadono terrazzi, distruggono tutto con escrementi e piume, e, ogni tanto, qualcuno finisce anche morto in cantina. Colpa, dicono, di una donna ribattezzata la “signora dei piccioni”, che li nutre ogni giorno con becchime, pane e persino carne.

Romatoday.it ha diffuso la notizia. La situazione è diventata talmente ingestibile che si parla di multe fino a 516 euro per chi osa sfamare gli animali. Il punto è che, in certi casi, l’amore per gli animali può trasformarsi in un inferno per i vicini. I terrazzi sono inagibili, le auto imbrattate, nessuno osa più stendere i panni. È stato lanciato un grido d’allarme alle autorità. Ma la battaglia continua tra urla inascoltate, da una parte e dall’altra.