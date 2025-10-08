ALLARME – Non mangiate sushi, pronto soccorso invaso: devono amputare gli arti | Un uomo ha appena perso la mano

Un uomo si è ritrovato senza una mano dopo aver consumato del sushi: l’amputazione non poteva essere evitata.

Negli ultimi anni il consumo di sushi in Italia è esploso, soprattutto tra i più giovani. Basti pensare al numero di ristoranti di origine nipponica presenti sul territorio nazionale. Tutto ciò è reso possibile grazie al desiderio comune di sperimentare una cucina differente, creativa, variegata e per molti… gustosa.

Il celebre manicaretto giapponese infatti ha il vantaggio di offrire una vasta gamma di tipologie differenti, anche se nella stragrande maggioranza dei casi l’ingrediente principale rimane il riso. Dal nigiri all’uramaki, fino ad arrivare al chirashi e al sashimi, la scelta è davvero immensa.

Tuttavia, numerosi italiani rimangono scettici nell’integrare il sushi nella propria dieta, a causa perlopiù dell’utilizzo di pesce crudo, e la storia di oggi potrebbe scoraggiare anche qualcun altro ad abbandonare definitivamente la tanto amata pietanza.

Mangia sushi e perde una mano

Un uomo si è recentemente recato a mangiare del sushi e pochi giorni dopo si è ritrovato una mano amputata. No, non è l’incipit di un film horror, ma è quanto successo a un cittadino di 71 anni originario di Seoul.

Dopo una bella scorpacciata, tutto sembrava andare bene, ma nel giro di alcune ore, sulla mano sinistra sono cominciate ad apparire delle ulcere piuttosto dolorose, che si sono poi gonfiate a tal punto da assumere le dimensioni di una pallina da golf.

La diagnosi

Data la situazione, il nativo giapponese ha deciso di recarsi in ospedale, dove gli è stato comunicato che avrebbe perso la mano, oramai coperte di vesciche e lividi. Prima hanno provato a rimuovere solamente la parte infetta, ma senza successo. Lo hanno quindi sottoposto a un trattamento antibiotico, ma la situazione non ha fatto altro che peggiorare.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea? Il sushi può davvero causare l’amputazione di un arto? In questo caso particolare è necessario prendere in considerazione una serie di fattori. Innanzitutto all’uomo è stata diagnosticata la vibriosi, una nota infezione di origine batterica che si contrae con il consumo di pesce crudo. Quest’ultima tuttavia, si è aggravata a seguito di patologie preesistenti, che includono il diabete, l’ipertensione e problemi renali.