ALLARME FACEBOOK, ora cancellano tutto senza avvisarci | Da domani addio ai nostri ricordi, puoi salvarli solo così

Non ci sono buone notizie per gli utenti di Facebook. Per non perdere dei dati, bisogna agire tempestivamente. Ecco tutti i dettagli.

Attualmente ci sono tanti social network che permettono di stare costantemente in contatto con il mondo senza tener conto delle distanze geografiche. Basta un click e il gioco è fatto, chiara dimostrazione che l’avvento di Internet ha dato dei grandi risultati per la comunicazione.

Attualmente si utilizza l’applicazione WhatsApp, realizzata da due ex dipendenti della Yahoo che decisero di investire i loro risparmi in questo progetto. Nessuno dei due avrebbe mai immaginato né di avere un simile successo né di suscitare interesse negli alti vertici di Facebook.

Mark Zuckerberg lanciò Facebook nel 2004 e all’inizio era destinato a degli studenti universitari. Questo social network nel corso del tempo è stato messo a disposizione inoltre 100 lingue al punto tale che nel 2024 ha registrato circa 2 miliardi di utenti attivi giornalieri.

Tuttavia sul sito mistergadget.tech.it pare che non ci siano buone notizie. Si dice che presto ci saranno delle modifiche importanti e chi ne usufruisce ancora dovrà fare i conti con una triste realtà. C’è una nuova politica che deve essere palesata proprio per permettere agli utenti di correre ai ripari. Ma cosa sta succedendo? Andiamo subito a scoprirlo.

Facebook, non perdere le ultime novità

Non tutti sanno che prima Facebook si chiamava Facemash e, in seguito a un appuntamento non andato bene, Mark Zuckerberg decise di sedersi davanti al pc. Era una notte di ottobre del 2003 quando gli venne in mente l’idea di creare un sito dove caricare le foto degli studenti del college che frequentava.

In questo modo gli utenti social potevano votare le foto che preferivano e in meno di 4 ore ci furono ben 22 mila click. In questo modo ebbe inizio la storia di Facebook. Purtroppo adesso sembra che le cose siano destinate a cambiare.

Ecco fino a quando hai tempo. Segna queste date

In poche parole si cancelleranno tantissimi file e questo potrebbe rappresentare un problema per chi ha all’interno dell’applicazione dei dati salvati. Per esempio, i video delle dirette saranno cancellati in automatico e non si potranno recuperare. Ciò significa che quelle archiviate non saranno più consultabili, dunque gli alti vertici daranno 30 giorni di tempo per salvarli prima che sia troppo tardi.

Le live, invece, potranno essere salvate nell’arco di 90 giorni. L’utente decide di trasformarle in un video, scaricarle e convertirle in un file o semplicemente trasferirle in uno spazio cloud. Questa nuova politica deve essere nota a tutti in modo tale da poter correre ai ripari.