MD fa il regalo di PASQUA in anticipo | Solo in questi giorni porti a casa il prodotto più AMATO dagli italiani, costa meno di 20€

MD ti permette di fare un regalo con i fiocchi a un prezzo inimmaginabile! Sarà sicuramente gradito. Ecco di cosa si tratta.

Da MD è possibile acquistare di tutto e di più perché le occasioni sono sempre dietro l’angolo. Non tutti sanno che il primo punto vendita aveva l’acronimo di Mida Discount che poi non è stato più utilizzato. Il primo punto vendita fu inaugurato nel 1994 a Mugnano di Napoli per aprirne altri nelle regioni del Centro-Sud.

Tutto è nato in seguito a un progetto di Patrizio Podini, il quale in un secondo momento si è focalizzato nel canale discount. Nel 2022 è stato realizzato un fatturato di 3,4 miliardi di euro con circa 9.000 dipendenti, dei dati che fanno davvero la differenza!

Il merito è senza dubbio della qualità dei prodotti e del personale sempre attento alle richieste dei clienti, anche di quelli più esigenti. Sul sito lagazzettadelserchio.it è stata riportata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta e riguarda proprio MD.

È stato messo a disposizione per i clienti fedeli un prodotto che può tener testa ad altri in commercio. L’unica differenza è il prezzo super conveniente. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

MD batte tutti! Ecco l’offerta super conveniente

Il prodotto in questione è stato proposto per la prima volta nel 1850 in Inghilterra da Samuel Plimsoll. Non a caso il primo nome è stato proprio Plimsoll ed era fatto di gomma con una striscia ricordava le fiancate delle navi per evidenziare i limiti di sicurezza del carico.

Negli Stati Uniti d’America ha preso un nome e attualmente è quello in uso. Nel 900 c’è stata una grande evoluzione che ha aiutato la categoria degli sportivi. Oggigiorno fa tendenza e la scelta e basta. Basta entrare in un negozio e chiedere al commesso il proprio numero. In questo caso MD dà del filo da torcere alla Nike.

Scarpe da ginnastica a meno di 20 euro

L’offerta è presente nel volantino MD sia cartaceo che quello pubblicato on-line. Ci sono anche altre offerte strepitose, come la Coca-cola da 1,65 l a 1,89 euro e la birra Moretti da 33 cl di una confezione da tre a 1,99 euro. Per chi ha le prese con le faccende domestiche è ottima la candeggina Ace a 2,69 euro e il detersivo liquido della lavatrice Omino Bianco a 4,95 euro.

Le scarpe, invece, sono le Nike Air Force e sono vendute al prezzo inferiore a 20 euro. Sono comode per le passeggiate e per determinate attività sportive. Il colore bianco è perfetto da abbinare con qualsiasi tipo di outfit. Chi le ha comprate le consiglia perché sono belle da un punto di vista estetico e adatte per qualsiasi circostanza.