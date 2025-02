ABOLITO DETERSIVO PIATTI, la decisione è di pochi minuti fa | Stavamo rischiando grosso senza saperlo, che brutto colpo

D’ora in poi non utilizzerai più il detersivo per i piatti perché verrà a galla una verità del tutto inaspettata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Chi è alle prese con le attività casalinghe cerca sempre di trovare delle soluzioni efficaci per rendere l’ambiente più pulito e ordinato. Una delle stanze più vissute è senza dubbio la cucina.

Tanti sono i siti che propongono dei consigli utili da prendere in considerazione e in questo modo il modo di pulire casa sicuramente cambierà in meglio.

Sul sito ispacnr.it, per esempio, è stata riportata una notizia sull’attività dedicata al lavaggio dei piatti. Può risultare noiosa per la maggior parte delle persone, quindi si potrebbe prendere considerazione l’idea di acquistare una lavastoviglie.

Eppure c’è sempre qualcuno che preferisce il vecchio metodo con la spugna e i detersivi tradizionali. Non ci crederai, ma dopo aver letto l’articolo getterai nella spazzatura questi detersivi. Il motivo? Contengono degli ingredienti che possono risultare dannosi per la nostra salute. Se sei interessato a scoprire tutti i dettagli proseguì nella lettura.

Addio detersivo dei piatti! Ecco qual è il degno sostituto

Alcuni detersivi contengono fosfati, parabeni e tensioattivi sintetici che rimuovono il grasso e residui di cibo, però possono causare l’irritazione della pelle e degli occhi. Sicuramente avrai sofferto di ciò dopo aver lavato i piatti ed è per questo motivo che dovresti utilizzare dei guanti per evitare il contatto con la pelle. Tuttavia si consiglia di usare dei prodotti diversi che non contribuiscono all’inquinamento delle acque.

Questi detersivi danneggiano il mondo marino e mettono a rischio la sua biodiversità. A tal proposito si possono valutare delle alternative naturali che si trovano nelle nostre case, dunque non occorre fare questa spesa. Per esempio il limone possiede delle proprietà disinfettanti ed è anche un ottimo deodorante. Si deve aggiungere del succo all’acqua di risciacquo e il gioco è fatto.

Prodotti economici e pronti all’utilizzo. Non ne farai più a meno

All’appello non manca il bicarbonato di sodio per via delle sue proprietà assorbenti e abrasive. È ottimo per rimuovere le incrostazioni ed eliminare degli odori sgradevoli. Anche in questo caso si utilizza mescolando con un po’ d’acqua per creare una pastina.

Infine c’è l’aceto bianco che ha una proprietà antibatterica ed è buono per sgrassare. In questo caso si mescola con dell’acqua calda e agisce in pochi minuti contro il grasso e lo sporco dei piatti. Come vedi si tratta di prodotti economici da utilizzare per le faccende domestiche. Non solo l’ambiente sarà più pulito e sicuro, ma non dovrai spendere dei soldi per acquistare vari prodotti chimici.