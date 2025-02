Dici di essere il GURU della matematica, ora me lo dimostri | Trovami la soluzione in 11 secondi e riceverai il premio

Sui social c’è un test matematico che risulta essere difficile per coloro che non hanno un buon rapporto con i numeri. Accetta la sfida per capire quanto vale il tuo QI.

Non ci crederai, ma i test matematici sono ottimi per sviluppare al meglio le nostre capacità di calcolo, interpretazione e logica. Il tutto non farà altro che aiutarci nella vita di tutti i giorni, dal momento che si avrà un’elasticità mentale tale da permettere che ciò avvenga.

Sicuramente avere dimestichezza con dei calcoli matematici non fa altro che mantenere allenata la mente e ne gioverà senza dubbio anche il pensiero divergente, ovvero quello che permette di trovare più soluzioni per risolvere un problema.

Tuttavia occorre anche avere una buona predisposizione perché se si pensa di sapere tutto allora si parte già sconfitti. Il filosofo Socrate è famoso per la frase “So di non sapere” ed è questa la chiave di svolta che permette all’uomo di migliorare se stesso.

A tal proposito si può prendere in considerazione un test matematico che di recente è stato proposto sul web e sta mettendo in difficoltà anche più bravi. Dimostra a tutti quanto sia elevato il tuo quoziente intellettivo!

Il test matematico che sta mettendo tutti in difficoltà

Sul sito younipa.it è stato riportato un test matematico molto difficile da risolvere per coloro che tra i banchi di scuola non hanno appreso bene delle regole fondamentali. Infatti la matematica deve essere studiata meticolosamente senza tralasciare alcun passaggio altrimenti si rischia di non andare avanti.

Non a caso è considerata una delle materie più odiate dagli studenti, anche se in tanti cambiano idea nel corso del tempo con l’intervento di persone altamente qualificate o semplicemente per una diversa predisposizione all’apprendimento. Se ti consideri una persona all’altezza della sfida allora mettiti subito alla prova.

Ecco ogni singolo passaggio dell’espressione

(5 x (2 alla terza + 4 – 6)) = ?, questa è l’espressione matematica da risolvere magari tenendo conto dei pochi secondi che si hanno a disposizione. In questo caso devi essere in grado di risolvere le operazioni matematiche iniziando dalle potenze. È ben risaputo che 2 alla terza dà come risultato 8 e a seguire bisognerà addizionare questo numero a 4 e si otterrà 12.

12 dovrà essere sottratto con il 6 e si otterrà 6. Alla fine si dovrà svolgere la moltiplicazione con il 5 che darà come risultato finale 30. Come vedi non è difficile, ma per arrivare alla soluzione occorre conoscere le regole fondamentali della matematica. Se non ci sei riuscito da solo non gettare la spugna. Approfitta del momento per approfondire le tue conoscenze e vedrai che la prossima volta ci riuscirai a occhi chiusi.