Alfonso Signorini costretto a perdere la sua punta di diamante: è uscita dal Grande Fratello | Il comunicato ufficiale

Alfonso Signorini costretto, senza se e senza ma, a perdere la sua punta di diamante. L’uscita dalla Casa che lascia interdetti.

Il conduttore non può ancora crederci. Forse si starà stropicciando gli occhi, credendo di aver fatto solo un brutto sogno. E invece no, quel che è successo, seppur assai duro da digerire, è la verità. La sua punta di diamante è uscita dal gioco. Lui non se ne capacita dal momento che senza di lei il reality non è più lo stesso.

Non per nulla è stata fin da quando ci ha messo piede una personalità che ha spiccato in maniera molto forte e chiara sulle altre. Lei la sia ama o la si odia. Non ci sono vie intermedie. Indifferente non lo è mai a nessuno, questo no. Possiede classe, bellezza ed eleganza nel modo di porsi, di vestirsi e di parlare.

Conquista con uno sguardo e sa il fatto suo. Le donne non si sono dimostrate solidali con lei ma alla fine, chiunque di loro si è messa contro di lei, l’ha pagata molto cara. E difatti quando è stata messa al televoto, è stata eliminata dal Grande Fratello. E che dire degli uomini? Alcuni ne rimangono ammaliati mentre altri la temono.

Alfonso Signorini costretto a perdere la sua punta di diamante

Di certo non è facile condividere giornate intere con una donna dal carattere così leader ma soprattutto che come entra in una stanza fa percepire la sua presenza e il suo fascino. Signorini la adora e ci scherza sopra. E lei, dal canto suo, ha espresso sempre parole al miele per lui. Il bene è reciproco, così come la stima. E’ assolutamente più che evidente.

Come lo è che il fatto che pure i numerosi telespettatori la apprezzino moltissimo. Non per nulla quando gli altri concorrenti che, da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini, la votano, il pubblico la salva sempre. Anzi, risulta quasi sempre pure la preferita. Fatto sta che ora questo titolo non potrà più averlo. Difatti è uscita dalla Casa. E così Signorini è stato costretto a perdere la sua punta di diamante.

Beatrice Luzzi uscita momentaneamente dal GF

Parliamo della splendida Beatrice Luzzi che nelle ultime ore è uscita dal gioco. Lo ha comunicato lo stesso GF sostenendo che lei abbia fatto questa scelta per motivi personali, senza specificare nulla di più. Tuttavia di recente lei aveva lamentato dei dolori assai forti al ginocchio. Ergo in tanti hanno ipotizzato che forse sia per questo motivo che lei sia uscita.

Altri ancora sostengono sui Social che magari ha preso tale decisione per vedere i suoi figli visto che era preoccupata per loro. In ogni caso si parla di uscita momentanea. Ovviamente i suoi tanti estimatori si augurano dal profondo del cuore che lei stia bene e che rientri a più presto nella Casa che, come tantissimi dichiarano, senza di lei non è più la stessa.