Uomini e Donne, sono usciti insieme poco fa, ora danno il triste annuncio: lei non ce l’ha più fatta

Uomini e Donne, sono usciti da poco insieme dal programma. Ora lei lo ha lasciato.

Il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana colpisce ancora. I telespettatori, sempre tanto numerosi, sono ora senza parole. Ok, le sorprese, così come le docce fredde sono all’ordine del giorno all’interno del programma ma quel che è successo ora non se lo aspettava nessuno. O forse no.

Fatto sta che la coppia è uscita da pochissimo tempo dallo studio per iniziare a vivere la loro frequentazione che ormai era diventata una storia a tutti gli effetti alla luce del sole ma senza essere sotto l’occhio vigile delle telecamere. Peccato che poi nella vita reale a mille e senza il clamore televisivo e mediatico l’idillio sia svanito come una bolla di sapone.

Qualcosa è andato storto. In ogni caso lui non è mai molto piaciuto ai Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici e amatissimi opinionisti di Uomini e Donne. Inizialmente la vamp ne era rimasta anche un poco affascinata ma più lo vedeva e più storceva il naso. Diciamo che il cavaliere non la convinceva affatto.

Uomini e Donne, poco fa usciti insieme, oggi arriva il triste annuncio

Anche il suo collega la pensava allo stesso modo. Tanto più che prima di scegliere la dama con la quale per l’appunto uscire dalla trasmissione, ne ha frequentate altre ma soprattutto illuso una che è da tempo una delle indiscusse protagoniste del mitico Trono Over che tanto piace al pubblico.

Le ha chiesto di uscire molte volte. Hanno fatto pure qualche week end fuori porta e veloci viaggi. Tante cene ed eventi insieme, moltissimi legati al lavoro di lui. Le ha fatto conoscere pure i suoi amici e persone legate al suo business. Tuttavia non l’ha mai baciata e ha pure affermato di non sentirne l’esigenza e l’istinto. Alla fine hanno smesso di frequentarsi ma lei ci è stata malissimo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Maurizio Laudicino, lasciato dalla dama Elena

La donna ferita e illusa è la meravigliosa Gemma Galgani mentre lui è Maurizio Laudicino. L’uomo era convinto di aver fatto centro nel cuore della dama Elena. E alla fine lei ha ceduto alla sua corte, tra le critiche e le invettive in studio. Peccato che lei, dopo poco tempo, lo abbia lasciato. Lo ha annunciato lui stesso con un lungo messaggio condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Lui si è definito ” colpito e affondato“. Soffre e chiede rispetto per il suo dolore. Lui ci aveva creduto in quel legame. Rispetta la decisione presa da Elena. Lei nel dirgli addio ha sostenuto che lui non fosse davvero pronto per un legame e che avesse ancora tante cose da risolvere dentro di lui. Lui non lo nega ma intanto chiede solo di non essere subissato di domande al riguardo perché ” sono sale su una ferita“.