Claudia Gerini, la sua casa viene definita “Oasi di pace e nido d’amore”: si trova in una zona di Roma piena di verde

Molti di chiedono dove vive l’amatissima attrice Claudia Gerini. Nel territorio romano ha una casa bellissima, definita una sorta di oasi lontana dal caos tipico della città

Claudia Gerini è un’attrice italiana che all’età di 13 anni ha vinto un concorso di bellezza e nella giuria era presente Gianni Boncompagni. Quest’ultimo lei ha dato modo di farsi conoscere con piccole collaborazioni in spot televisivi. Il debutto vero e proprio è avvenuto qualche anno dopo con il film Roba da ricchi accanto a Lino Banfi.

A seguire nel suo curriculum ha aggiunto tanti film, come Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond di Carlo Verdone. Da non dimenticare Tutti gli uomini del deficiente, Non ti muovere, Fuochi d’artificio Tulpa- Perdizioni mortali, Amiche da morire e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata con Alessandro Enginoli dal 2002 al 2004 e dal 2004 al 2016 con Federico Zampaglione, ovvero il cantante dei Tiromancino. Ha reso il primo padre di Rosa mentre l’altro di Linda.

Tutti sono concordi nel dire che le figlie hanno ereditato il suo fascino. Quando ha del tempo libero si dedica molto a loro soprattutto tra le mura domestiche perché lontane dal caos della città. Molti si sono chiesti definisce la sua casa un’oasi di pace.

Ecco dove vive l’attrice Claudia Gerini, lontana dal caos

Nonostante sia un personaggio pubblico, Claudia Gerini tende a non condividere molto della sua vita privata. Infatti preferisce più mostrare ciò che riguarda il suo lavoro.

Infatti i follower conoscono alcuni lati della casa solo attraverso qualche scatto fugace. Ma dove vive e perché definisce la sua dimora un’oasi? La risposta è immediata.

Un’appartamento con vista sul Cupolone

Claudia Gerini vive nella zona della Cassia, vicino al Parco di Veio, in un appartamento con una bella vista sul Cupolone. L’arredamento è stato scelto nei minimi dettagli e ha un’ampia terrazza dove c’è un’altalena. L’ha voluta semplicemente per “tornare indietro nel tempo per diventare felice come una bambina”.

Gli oggetti esposti nelle stanze hanno un grande valore per l’attrice che non esita a metterli in mostra. Ci sono quadri e collezioni di chitarre, ognuna collocata su un piedistallo. Nella camera da letto c’è una scarpiera con all’interno le numerose paia di scarpe. Accanto alla sua ci sono quelle destinate alle figlie e i colori che dominano l’ambiente sono svariati. Proprio lei l’ha definito un’oasi di pace e relax sui social, dove condivide degli scatti che rendono meglio l’idea dell’appartamento.