Riconosci quel bambino sulla sinistra? È stato il pupillo di Milly Carlucci per anni

Chi è il bimbo posto alla sinistra di questa foto? Un vero pupillo di Milly Carlucci per un po’ di tempo.

Ormai è diventata una piacevole abitudine per tutti quanti, non solo i vip per la verità, regalare al vasto popolo del Web, foto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord, che sono una vera coccola sia per il cuore sia per l’anima. Molti lo fanno in occasioni assai speciali come compleanni o anniversari.

Altri ancora lo hanno fatto quando è iniziata la scuola e hanno voluto ricordare i loro primi giorni sui banchi quando erano tanto piccini. E poi ci sono coloro che lo hanno semplicemente fatto per mostrare la loro incredibile somiglianza con figli e nipoti. Non è questo però il caso della persona della quale stiamo parlando.

Lui è un giovane e bellissimo uomo, molto amato dal grande pubblico. Parliamo inoltre di un grandissimo professionista che per diverso tempo ha conquistato con il suo innato e innumerevole talento anche una conduttrice tanto stimata come Milly Carlucci. Anzi, possiamo pure osare dire, che è stato uno dei suoi pupilli.

Riconosci il bimbo sulla sinistra? Un ex pupillo di Milly Carlucci

Insomma, non parliamo di una definizione da poco. Lei ha avuto modo di poter contare sulla sua squisita collaborazione nel suo seguitissimo programma danzereccio del sabato sera di Rai 1. Stiamo ovviamente parlando di Ballando Con Le Stelle dove è sempre affiancata dal caro amico e brillante collega Paolo Belli.

Lui ha il preciso compito di accogliere nella famosa sala della stelle i vip in gara, poco prima che scendano in pista a esibirsi e vengano sottoposti ai giudizi della terribile giuria. Anche lui, il suo pupillo che da tempo è volato in Inghilterra, li ha subiti sebbene per lui siano arrivati praticamente quasi sempre solo applausi. Tra l’altro ha pure vinto un’edizione del programma insieme a una nota cantante. Avete capito di chi stiamo parlando?

Vito Coppola, vera stella della danza internazionale

Sì, è proprio lui, il meraviglioso Vito Coppola! Il ballerino e maestro di fama internazionale, nonostante sia davvero molto giovane, ha alzato al cielo la coppa del vincitore in coppia con Arisa. I due hanno avuto anche una storia che però è finita ben presto spaccando letteralmente in mille pezzi il cuore dell’artista.

Vito ha di recente vinto l’edizione inglese del programma, ovviamente per l’immensa soddisfazione della divina Milly che si augura di certo di poterlo ben presto riavere nella sua affiatatissima scuderia, magari anche solo come special guest nella prossima edizione del suo show, tanto amato dagli italiani di ogni età.