Amici Serale, chi ha scelto Maria De Filippi come giudici di queta edizione: tam tam impazzito sui nomi

Amici Serale, chi ha scelto Maria De Filippi come nuovi giudici per l’edizione in corso. Fuori i nomi!

Il padre di tutti i talent ha fatto di nuovo centro. Difatti anche quest’anno è seguitissimo. Inoltre i talenti sia per quanto concerne la danza che il canto sono numerosissimi. Peccato che, come puntualizzano in moltissimi sui Social, dove il programma è molto commentato, siano sovente un po’ troppo irrispettosi.

E lo sono perlopiù nei confronti degli insegnanti. Nel mirino c’ quasi sempre Rudy Zerbi che tra l’altro quest’anno ha anche un’altra bella gatta da pelare. Si tratta del ritorno, dopo una breve assenza, nelle vesti di coach di Anna Pettinelli, sua acerrima nemica. I due, come si dice a Roma, ” non si pigliano proprio“.

E anche quest’anno sono già voltati stracci tra di loro. Nel frattempo Maria De Filippi, la sua magnifica conduttrice, ha dovuto riprendere svariati allievi per il fatto che non siano avvezzi a tenere in ordine e pulita la casetta dove vivono. E anche qui è sceso in campo per darle manforte l’ex discografico che è anche un suo grandissimo amico.

Amici Serale, chi ha scelto Maria De Filippi come giudici

Tuttavia a livello di professori, a parte l’addio di Arisa, che ha lasciato la corte della vedova Costanzo per accettare il suo nuovo incarico di giudice per la seconda edizione di The Voice Kids e il ritorno, per prendere il suo posto, già accennato della Pettinelli non ci sono stati altri cambi né per quanto concerne il canto nè la danza.

Difatti abbiamo ritrovato, oltre a Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Alessandra Celentano che è ormai il punto saldo del programma. E ora che si avvicina sempre più la super attesa fase del serale, alla quale puntano tutti quanti gli allievi, in molti si chiedono chi saranno i nuovi giudici. A quanto pare Maria ha scelto. Fuori i nomi!

Per il fantastico trio arriva il raddoppio

Sicura quasi al 100% è la presenza, dopo lo strepitoso successo che ha ottenuto lo scorso anno nel suo ruolo, del mitico Cristiano Malgioglio che da tempo svolge la stessa identica mansione alla corte di Carlo Conti che è, tra l’altro, uno dei migliori amici in assoluto di Queen Mary. Dovrebbero anche tornare Michele Bravi e Giuseppe Giofré che lo scorso anno hanno già affiancato il cantante e autore.

Tuttavia il serale di Amici inizierà domenica 10 marzo 2024 quindi è ancora un po’ presto per avere la certezza massima su tale argomento. Non mancheranno anche tantissimi ospiti e giudici per alcune singole gare o performance. E chissà che la conduttrice non voglia pure allargare la giuria, inserendo pure un quarto giudice.