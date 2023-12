Milly Carlucci, la famiglia si allarga e si tinge di azzurro: proprio loro presto genitori

Milly Carlucci, la famiglia si sta per allargare. Loro stanno per diventare genitori di un bel maschietto.

La conduttrice è al settimo cielo. Diciamo pure che è euforica e il cuore che le batte a mille. La notizia è decisamente lieta e anche i suoi fan, così come i tanti telespettatori, di Ballando Con Le Stelle, stanno festeggiando con qualche bel brindisi. Del resto l’arrivo a questo mondo di una nuova creatura è sempre qualcosa di lieto.

Tanto più che l’indice bassissimo di natalità degli ultimi anni che vige nel nostro Paese può essere visto coma una vera manna dal cielo. Gli esperti sottolineano infatti che molti giovani temano di diventare genitori per non potere dare un presente e un futuro degno a una propria creatura. Il lavoro non è stabile e il clima che vige tuttora in Italia non è il massimo.

Difatti la crisi, sia economica che sociale, è ancora fortissima così come i paurosi rincari che hanno invaso tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che è quello che indubbiamente ci sta maggiormente a cuore. Del resto mangiare si deve se si vuole vivere. Fatto sta che esistono ancora delle persone coraggiose e innamorate che decidono di coronare il loro sogno di diventare mamma e papà.

Milly Carlucci, la famiglia si allarga, fiocco azzurro in arrivo

E no, non si tratta di uno dei tanti rumors che nascono ogni giorno e che affollano letteralmente il Web, rivelandosi talvolta delle vere bufale. Questa è una certezza. Ed è giunta alle battute finali dell’edizione ancora in corso del programma danzereccio di punta del sabaro sera di Rai condotto dalla divina Milly insieme al grande amico Paolo Belli.

La coppia in dolce attesa è indubbiamente molto amata dagli italiani e soprattutto dai fan, soprattutto quelli della prima ora, del programma, Lui è un immenso professionista che opera da tantissimi anni, e pure con enorme successo, alla Corte di Milly. Ora però non è più un maestro ma lavora a bordo pista. Avete capito di chi stiamo parlando?

Simone Di Pasquale presto papà grazie alla sua Maria

Sì, è proprio lui, l’affascinante Simone Di Pasquale! Lui e la sua bellissima Maria Di Stolfo diventeranno genitori a stretto giro. La donna con un passato da Miss è un’apprezzata showgirl. I due fanno coppia fissa da poco tempo e si sono ritrovati dopo che si conoscevano da anni. Ora stanno vivendo a pieni polmoni il loro magico momento.

Lui ha rivelato la lieta novella in studio da Milly che non ha nascosto in alcuna maniera la sua grande gioia. Simone a 45 anni, si è detto pronto a diventare padre. Lo ha sempre voluto. Ha solo aspettato che arrivasse all’interno della sua vita la persona giusta per realizzare questo suo sogno. E la sua Maria lo è indubbiamente.