Carlo Verdone, per cornetto e cappuccino va sempre in questo bar di Roma: non si trova affatto in centro

Carlo Verdone di recente ha fatto colazione con lo scrittore Fulvio Abbate in un noto bar di Roma. Cappuccino e cornetti sono gustosissimi. Andiamo a scoprire qual è.

Nato a Roma il 17 novembre 1950, Carlo Verdone è uno degli attori e registi più amati dagli italiani. Dopo essersi laureato con il massimo dei voti in Lettere Moderne presso l’Università La Sapienza sì è subito dedicato alla recitazione. All’inizio si è fatto conoscere nell’ambito dei cabaret per poi passare al teatro e in un secondo momento nel piccolo schermo con il varietà Non stop.

Tuttavia il suo debutto alla regia di un lungometraggio è avvenuto nel 1980 con il film Un sacco bello. Con il tempo ha inserito nel suo curriculum tanti film come Compagni di scuola, Il grande freddo, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, Al lupo al lupo, Il mio miglior nemico, Sotto una buona stella e tanti altri ancora.

Ha anche scritto dei libri autobiografici e girato dei documentari. Da non dimenticare i videoclip delle canzoni Mi piaci di Alex Britti e Meraviglioso dei Negramaro.

Tutti sono concordi nel dire che sia uno dei personaggi pubblici di spicco del mondo dello spettacolo italiano. È possibile incrociare il suo sguardo in luoghi del tutto comuni. Non a caso dei fan hanno avuto modo di incontrarlo in un noto bar di Roma.

Ecco dove è stato beccato Carlo Verdone: una colazione insostituibile!

Carlo Verdone, essendo un personaggio pubblico, tende a pubblicare quotidianamente tutto ciò che riguarda sia la vita privata che la professione. Su Facebook, per esempio, ha condiviso una foto che lo ritrae con l’amico scrittore in un bar.

Ha voluto precisare che è stata scattata da un bambino che ha preso il posto della madre palesemente emozionata nel vedere da vicino il proprio idolo. Ma qual è il bar in questione? Andiamo subito a scoprirlo

Nota pasticceria nel cuore della capitale italiana

Si tratta della Pasticceria Dolci Desideri collocato in via Barrili e si trova nel cuore di Monteverde Vecchio. I fan dell’attore sanno bene che vive lì ormai da anni. Come si può vedere dallo scatto è evidente che offre alla clientela di tutto: dai pasticcini al cioccolato.

Carlo Verdone ha voluto precisare che con l’amico si concede sempre un po’ di tempo per conversare al tavolino del bar su qualsiasi argomento. I più fortunati riescono a incontrarlo e scambiare qualche chiacchiera ed è proprio questo che piace dell’attore, ovvero mettersi a disposizione con chi lo segue fin dai suoi primi esordi.