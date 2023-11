Alessia Marcuzzi, dopo la fine del suo matrimonio si consola con lui: “Ma quanto posso amarti?”

Alessia Marcuzzi, la bellissima conduttrice dopo la fine del suo matrimonio, si consola con lui. “Ma quanto posso amarti?”

Una donna forte e coraggiosa, oltre che dalle mille risorse. Così e pure a buona ragione possiamo descrivere la divina Alessia Marcuzzi. Per tantissimi anni l’abbiamo vista come una delle conduttrici di maggior punta delle Reti Mediaset. Ha condotto tantissimi programmi anche in prime time, compresi i reality che, si sa, vanno forte in TV.

Pian piano è uscita di scena e ciò ha spaccato in men che non si dica i cuori in mille pezzi dei suoi tanti estimatori, soprattutto quelli della prima ora. Alla fine ha lasciato l’Azienda del Biscione ed è approdata in Rai. Qui conduce il programma, fresco e genuino, Boomerissima, per il quale ha lavorato pure come autrice.

Ora è in onda, in prime time il martedì sera su Rai 2, la seconda stagione. Parallelamente lei prosegue il suo lavoro di imprenditrice nel settore del Beauty e degli Accessori, oltre che come eccellente blogger e influencer. Lei è stata bravissima, come sottolineano in molti sui Social, a trovarsi tanti piani B a livello lavorativo.

Alessia Marcuzzi, dopo la fine del suo matrimonio si consola con lui

Negli ultimi mesi l’abbiamo vista come prima gradita ospite del podcast Mamma Dilettante, ideato e condotto dalla splendida Diletta Leotta, dove la giornalista sportiva incontrava mamme e papà che raccontavano la loro esperienza di genitori. Alessia ha ben due figli. Parliamo di Tommaso, che è diventato un giovane e bellissimo uomo, frutto del suo passato amore con Simone Inzaghi, nonché della piccola Mia.

La ragazzina di cognome fa Facchinetti e infatti come papà ha il mitico dj Francesco. Alessia è riuscita a mantenersi in ottimi rapporti con i padri delle sue creature, così come con l’ex marito Paolo Calabresi con il quale il matrimonio è finito di recente. E ora lei si sta consolando con “lui”. “Ma quanto posso amarti?”, scrive lei dolcissima e pazza d’amore sui Social.

“Ma quanto posso amarti”, la sua dolcissima dedica sui Social

Il fortunato è il suo immenso e bellissimo amore di pelo. Un cagnolino che lei ama alla follia e che si dedica alle coccole sul letto, tra morbidi e raffinati cuscini, con la sua padroncina. Alessia è leggermente truccata, con i capelli sciolti e gli occhi felici e luminosi. Nel video che lei ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram traspare tutto l’immenso affetto che li lega.

I suoi estimatori sono letteralmente impazziti nel vederla in questa versione e anche altri amici e colleghi hanno fatto sentire tutta la loro ingente simpatia nei confronti del cagnolino che è davvero delizioso. Fra i tanti cuoricini rossi palpitanti, troviamo quelli della splendida Giovanna Civitillo, della camaleontica Jane Alexander e dello strepitoso Francesco Arca.