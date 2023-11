Giulia Stabile, rottura definitiva con la bionda che l’ha portata al successo: arriva la conferma

Giulia Stabile è al centro dell’attenzione perché pare che sia arrivata ai ferri corti con una donna appartenente al mondo dello spettacolo italiano. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Giulia Stabile è nota per aver vinto la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Si è presentata come una ragazza timida e non si cura delle sue capacità, ma grazie a questa esperienza televisiva ha capito che non deve sottovalutarsi.

Ha anche raccontato di essere stata vittima di bullismo a scuola, quindi adesso si è presa una grande soddisfazione anche perché i compagni di banco hanno sempre infierito nella realizzazione del suo sogno.

In realtà prima di amici aveva partecipato nel 2014 al programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici e a partire dal 2021 conduce Tu sì che vales con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

All’interno della scuola ha conosciuto il cantante Sangiovanni, con il quale ha avuto una relazione durata ben tre anni. Purtroppo la storia d’amore è finita e ancora oggi non si conoscono le reali cause. Stesso discorso riguarda la fine del rapporto con un volto noto del programma che le ha dato la popolarità. I più attenti l’hanno notato perché non si seguono più sui social. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Giulia Stabile ai ferri corti con una famosissima

La donna in questione è una coreografa diventata famosa grazie a Maria De Filippi che le ha permesso di svolgere l’attività di insegnante di danza moderna, contemporanea e hip hop. Si è occupata anche di spettacoli teatrali, tra i quali il Cirque du Soleil.

Negli ultimi giorni a Verissimo con il compagno ha annunciato di attendere due gemelle all’età di 52 anni. Molti avranno capito che si tratta proprio di Veronica Peparini. Ma cosa è successo tra le due ballerine? Ci sono varie ipotesi.

Mancati auguri o uno stage non gradito?

La prima riguarda proprio la gravidanza della Peparini. Amedeo Venza sul suo profilo Instagram ha scritto testuali parole: “Pare che abbia smesso di seguire tutti quelli che non le hanno fatto gli auguri per la gravidanza e tra questi ci sarebbe Giulia Stabile”.

Altri invece hanno fatto appello a un post pubblicato dalla maestra di ballo in seguito a uno stage fatto proprio dalla vincitrice di Amici: “Dovrebbe esserci un tempo per coreografare e insegnare, oggi invece basta un po’ di popolarità e ci si sente liberi di poterlo fare senza la giusta esperienza. Sosterrò sempre questo pensiero a favore della qualità e del lavoro costruito nel tempo. Fate la gavetta che è necessaria”. Quale delle due ipotesi sarà più attinente? Per scoprirlo non ci resta che attendere l’intervento delle diritte interessate.